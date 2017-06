TEST-MATCH - L'Ecosse fait chuter l'Australie à Sydney (24-19)

Très entreprenants, les hommes du nouveau sélectionneur Gregor Townsend ouvraient la marque les premiers avec une pénalité de Greig Tonks d'entrée de jeu. Puis, un essai de Duncan Taylor sur une interception après 15 minutes de jeu, confirmait un peu plus la domination des Ecossais sur la rencontre. Cependant, l'arrière Israel Folau permettait aux Wallabies de recoller au score à la 20e minute. Dominés, les Australiens subissaient la réponse écossaise et un essai de l'ouvreur Finn Russell (27e). Bien seul, Folau marquait à nouveau, juste avant la pause pour un score de 12-17 en faveur de l'Ecosse à la mi-temps.

En seconde période, les Australiens, vexés, reprenaient l'avantage à la 57e minute et une réalisation du demi de mêlée du Stade français, Will Genia (57e). 19-17 pour les Wallabies, mais les Ecossais faisaient preuve de "fighting spirit" et sur une belle action collective, c'est le flanker Hamish Watson qui marquait l'essai de la victoire à 62e minute (19-24). C'est donc un nouveau succès pour Gregor Townsend, après la victoire face à l'Italie la semaine dernière (34-13). Et on peut dire que l'ex-manager des Glasgow Warriors commence son mandat de la meilleure des façons puisque cette nouvelle victoire place désormais le XV du Chardon sur la 4e place du classement World Rugby.