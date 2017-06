TEST-MATCH - Australie - Italie : La composition des équipes

Moore, préféré à Tatafu Polota-Nau, s'apprête ainsi à devenir le 10e joueur le plus capé au monde en devançant l'italien Martin Castrogiovanni et l'Anglais Jason Leonard. 3 autres changements ont lieu dans le pack alors que, visiblement, le sélectionneur n'a toujours pas séché ses larmes après la douche écossaise (24-19). "Je pense que des joueurs méritent d'être vus à ce niveau et il y a eu des choix difficiles" , a expliqué Cheika, recherchant "des joueurs désireux de se faire une place." Le pilier Scott Sio, le 2e ligne Rory Arnold et le N.8 Lopeti Timani ont ainsi été préférés à Tom Robertson, Sam Carter et Scott Higginbotham. A l'arrière, Sefa Naivalu se glisse à l'aile tandis que Rob Horne, qui n'est plus apparu au niveau international depuis 12 mois, remplace Tevita Kuridrani pour former avec Karmichael Hunt la paire de centres. Bernard Foley à l'ouverture et Will Genia à la mêlée conservent eux leur place au sein de la charnière.

Côté italien, Conor O'Shea n'a pas fait de grands changements après la déroute de samedi dernier contre les Fidji (22-19). Au poste de troisième ligne centre, Dries Van Schalkwyk remplace Braam Steyn qui glisse sur le banc. Le sélectionneur a également modifié sa charnière, Tito Tebaldi succedant à Marcello Violi à la mêlée. En revanche, la confiance a été renouvlée à l'ouvreur Tommaso Allan. Enfin, un dernier changement à l'aile avec Leonardo Sarto qui sort du groupe, au profit de Giovanbattista Venditti.

La composition de l'Australie : Folau ; Haylett-Petty, Horne, Hunt, Naivalu ; (o) Foley, (m) Genia ; Hooper, Timani, Hanigan ; Coleman, Arnold ; Alaalatoa, Moore (cap.), Sio.

Les remplaçants seront annoncés vendredi.

La composition de l'Italie : Padovani ; Esposito, Campagnaro, Boni, Venditi ; (o) Allan, (m) Tebaldi ; Mbanda, Van Schalkwyk, Minto (cap.) ; Budd, Fuser ; Ferrari, Bigi, Lovotii.

Remplaçants : Gega, Zani, Ceccarelli, Lazzaroni, Steyn, Gori, Canna, Benvenuti.