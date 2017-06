TEST-MATCH - Allan Dell et Finn Russell à la rescousse des Lions britanniques et irlandais

Très en vue en ce moment et d'autant plus après la victoire de l'Ecosse contre l'Australie, l'ouvreur Finn Russell (24 ans, 28 sélections) va rejoindre les Lions britanniques et irlandais. Son coéquipier le pilier Allan Dell (25 ans, 9 sélections) va faire de même à la suite de la convocation de Warren Gatland. L'habituel sélectionneur du pays de Galles a aussi convoqué 4 joueurs du XV du Poireau avec les arrivées prochaines du deuxième ligne Cory Hill (25 ans, 6 sélections), du talonneur Kristian Dacey (27 ans, 4 sélections), du demi de mêlée Gareth Davies (26 ans, 25 sélections) et du pilier Tomas Francis (25 ans, 23 sélections).

Pour le prochain test, les Lions britanniques tenteront de confirmer face à la franchise des Chiefs, pour ce qui sera le dernier test avec le début de la série de 3 test-matches face au All Blacks qui commencera le 24 juin.