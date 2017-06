TEST-MATCH - Afrique du Sud - XV de France : Les Bleus se doivent une revanche

Le contexte

Avant le 1er test de samedi dernier, on disait les Springboks au fond du trou après une année 2016 humiliante. Mais ce sont bien les Bleus que l'on a ramassés à la petite cuiller à Pretoria. Indignes dans l'engagement et le combat, les élus de Guy Novès ont sombré, encaissant une lourde défaite pas forcément attendue et vraiment pas bienvenue (37-14). Un nouveau grand pas en arrière alors que l'on pensait les joueurs français sur la bonne voie après un Tournoi des 6 Nations plutôt correct.

L'équipe de France va devoir redorer son blason ce samedi du côté de Durban. Elle pourra, pour ce faire, notamment compter sur le retour de son capitaine Guilhem Guirado et de son taulier en mêlée Rabah Slimani. Mais aussi sur une nouvelle charnière Baptiste Serin - François Trinh-Duc, sur la puissance de Romain Taofifenua et la fougue de Damian Penaud. Il faudra que la mayonnaise prenne. Car il serait vraiment douloureux de voir les Tricolores à nouveau passer à côté. Oui, les Bleus nous doivent une revanche. Surtout, ils se doivent une revanche.

La haie d'honneur des Bleus aux Springboks - 10 juin 2017Icon Sport

Les face-à-face : 3 défaites consécutives face aux Springboks

Sur le sol sud-africain, les Springboks ont battu 11 fois les Bleus, pour 5 nuls et 6 victoires françaises. Le XV de France reste surtout sur 3 défaites face à l'Afrique du Sud : juin 2010 au Cap, novembre 2013 au Stade de France et donc juin 2017 à Pretoria.

Les joueurs à suivre : grande première pour Penaud, Serin buteur

Auteur d'une saison fracassante avec Clermont, le jeune trois-quarts centre Damian Penaud (20 ans) va être lancé dans le grand bain international. On a déjà hâte de voir ce qu'il sera capable de montrer. La charnière Serin - Trinh-Duc va elle devoir s'affirmer, bien plus que Machenaud et Plisson le week-end passé. La puissance de Taofifenua pourrait bien faire du bien à des Bleus largement dominés dans ce secteur samedi dernier. On attend aussi beaucoup des retours de Guirado et Slimani.

Un seul changement est à signaler chez les "Boks" avec le remplacement de Jesse Kriel, forfait, par Lionel Mapoe au centre. L'arrière Andries Coetzee, les ailiers Raymond Rhule et Courtnall Skosan ainsi que le demi de mêlée Ross Cronje, qui ont débuté leur carrière internationale avec succès à l'occasion du 1er test, ont logiquement été conservés. 8 joueurs sur 15 (dont toute la colonne vertébrale du XV de départ sud-africain) sont issus des Lions, la meilleure province du pays.

4 stats à avoir en tête

8. C'est le nombre de changements effectués par le staff français dans son XV de départ. Exit les Maynadier, Atonio, Le Devedec, Goujon, Machenaud, Plisson, Chavancy et Dulin. Place aux Guirado, Slimani, Taofifenua, Gourdon, Serin, Trinh-Duc, Penaud et Spedding.

17. Samedi, Damian Penaud va honorer sa première sélection en équipe de France, 17 ans après la dernière cape de son père Alain, le 1er avril 2000 contre l'Italie.

18. Après la déroute de Pretoria, Novès avait clairement pointé du doigt la défense tricolore. Lors du 1er test, les Bleus se sont fait transpercer à 18 reprises, pour un total de 24 défenseurs battus. C'est beaucoup trop à ce niveau...

23. C'est le nombre de points d'écart entre l'Afrique du Sud et la France samedi dernier. Soit la plus lourde défaite de l'ère Novès. Les Bleus avaient également battu leur record de points encaissés (37) depuis la prise de fonctions de l'ancien manager toulousain.

La déception de l'équipe de France après le premier test-match contre l'Afrique du Sud (37-14) - 10 juin 2017Icon Sport

Ils ont dit

Yacouba Camara (troisième ligne du XV de France)

" Ce n’était pas la vraie équipe de France qui a joué à Pretoria. Il s’agit d’effacer tout cela et de repartir sur une page blanche en vue de ces 2 derniers tests "

Bernard Laporte (président de la FFR)

" Je vais leur parler de l'essentiel du rugby : si on veut gagner, il faut être performant individuellement. Samedi dernier, j'ai vu trop de mecs qui ont failli. Quand tu portes le maillot de l'équipe de France, tu n'as pas le droit de faillir. Ce n'est pas possible [...] Certaines choses sont inadmissibles "

Guy Novès (sélectionneur du XV de France)

" Il faut quand même prendre conscience que ces tournées, en fin de parcours, elles sont compliquées [...] Toutes les conditions ne sont pas exceptionnelles pour être au rendez-vous "

Guy Novès (XV de France) - 10 juin 2017Icon Sport

Notre avis

Si les Bleus peuvent gagner un test lors de cette tournée de juin, c'est bien celui-ci. Avec certains retours importants dans le groupe et surtout l'envie de se rebeller, les conditions sont réunies pour que le XV de France prenne sa revanche. On va mettre une petite pièce sur les Tricolores.