Lions britanniques, USA, Sonny Bill Williams, Beauden Barrett... Nos Tops et Flops du week-end

Les Tops

Les Lions s'offrent une incroyable belle

Ils l'ont fait ! Dos au mur après leur défaite lors du 1er test à Auckland (30-15), les Lions britanniques et irlandais ont pris leur revanche sur les All Blacks samedi à Wellington (21-24). Un véritable exploit et seulement la 7e victoire des Européens contre la Nouvelle-Zélande en 40 confrontations. La dernière fois que les Lions avaient battu les Néo-Zélandais, c'était en 1993... En 2005 lors de la précédente tournée, les partenaires de Brian O'Driscoll s'étaient inclinés 3 à 0 dans leur série.

Owen Farrell (Lions) - 1er juillet 2017Icon Sport

Il est vrai que les joueurs de Warren Gatland ont été bien aidés par la pluie et l'expulsion de Sonny Bill Williams dès la 25e minute de jeu. Mais peu importe : un succès face au doubles champions du monde reste historique. Et il nous offre surtout une belle que l'on n'osait même pas imaginer. À part peut-être dans nos rêves les plus fous. Samedi à Auckland (9h35) se jouera donc le match de rugby le plus important depuis la finale de la Coupe du monde 2015.

Les États-Unis s'invitent dans la poule des Bleus

Le 10 mai dernier, on découvrait la future poule du XV de France au mondial japonais de 2019. La poule de la mort pour les Bleus, avec l'Angleterre et l'Argentine. Dans ce groupe C figuraient aussi les futurs qualifiés "Amérique 1" et "Océanie 2". Et depuis ce week-end, on peut désormais mettre un nom sur la 4e équipe de cette poule : ce sera les États-Unis.

Mike Te'o et Marcel Brache (États-Unis) - juillet 2017Getty Images

Une semaine après avoir fait match nul au Canada, les USA ont écrasé les Canadiens à San Diego samedi (52-16). Les "Eagles" ont inscrit 8 essais pour enfin devancer les Canucks dans la qualification pour la Coupe du monde et participer à leur 8e phase finale. Une fin des plus heureuses pour le dernier match international du capitaine américain Todd Clever. Le Canada, pour sa part, devra désormais se défaire de l'Uruguay pour voir le Japon.

Les Flops

Le coup d'épaule de Sonny Bill Williams

"Je suis très déçu d'avoir été exclu hier (samedi) et d'avoir abandonné mes frères" , a lâché avec embarras Sonny Bill Williams dimanche au sortir de la Commission de discipline. Reconnu coupable d'un plaquage dangereux sur l'ailier des Lions Anthony Watson, le centre des All Blacks a été expulsé à la 25e minute de jeu du 2e test perdu face à la sélection britannique (21-24).

Sonny Bill Williams (Nouvelle-Zélande) - 1er juillet 2017Icon Sport

En assommant son adversaire d'un coup d'épaule en plein visage, "SBW" a contraint les siens à résister la majeure partie de la rencontre en infériorité numérique. Une expulsion qui a certainement pesé dans la 1re défaite des Kiwis à la maison depuis 2009. Une erreur qui a fait entrer le champion du monde 2015 dans l'histoire de sa sélection puisqu'il est devenu le 3e All Black seulement à écoper d'un carton rouge, le 1er depuis 50 ans...

Le pied de Barrett a plombé les All Blacks

Avec 9 points laissés en route dont 2 pénalités largement à sa portée en face des perches, Beauden Barrett n'a pas vraiment aidé sa sélection. Le jeu au pied n'est de toute façon pas son point fort mais dans une rencontre aussi indécise, cette carence s'est avérée fatale. Plus vif et insaisissable que ses prédécesseurs, l'ouvreur néo-zélandais n'est par contre pas aussi métronomique que Dan Carter ou Andrew Mehrtens dans les tirs aux buts. Un point faible que le meilleur joueur du monde de l'année 2016 doit à l'avenir rectifier, histoire d’asseoir un peu plus son règne sur la planète rugby.

Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande) - 1er juiller 2017Icon Sport

L'indiscipline des Lions

L’entraîneur adjoint des Lions, Graham Rowntree, avait bien raison de grogner contre ses joueurs, malgré la victoire. Les Britanniques, pénalisés à 13 reprises face aux All Blacks, ont intérêt à rectifier le tir pour la belle prévue samedi prochain à Auckland. D'autant que les hommes de Warren Gatland ont eu chaud en évitant de peu l’expulsion du pilier Mako Vunipola, coupable d'un plaquage à retardement (56e, carton jaune). Sans oublier le cas du flanker Sean O'Brien, auteur d'un geste dangereux (coup de poing) sur Waisake Naholo mais qui a été finalement blanchi dimanche.

Mako Vunipola (Lions) - 1er juillet 2017Icon Sport

I.P avec Maxime Brossard