LIONS BRITANNIQUES - Sam Warburton : "La Nouvelle-Zélande reste la meilleure équipe du monde"

Sam Warburton (28 ans, 79 sélections) est un phénomène. Le flanker gallois est seulement le deuxième joueur de l'histoire à avoir guidé les Lions britanniques et irlandais lors de deux tournées après le légendaire deuxième ligne anglais Martin Johnson. Capitaine de la troupe de Warren Gatland en Australie en 2013 et en Nouvelle-Zélande en 2017, il a eu l'honneur de partager les lauriers avec son homologue Kieran Read à l'issue d'une série partagée entre All Blacks et Lions cet été (une victoire chacun et un nul).

Cinq jours après ce petit exploit à l'Eden Park d'Auckland, Warburton s'est exprimé, à froid cette fois-ci : "On a été scrutés à la loupe pendant huit semaines donc ça nous a fait du bien de profiter les uns des autres et de réaliser ce qu'on venait de faire. Avec le recul, nous sommes plutôt contents de ce que nous avons réussi" . Ce sentiment de satisfaction, il provient aussi du fait que personne ou presque n'aurait parié sur les Britanniques : "Avant cette tournée, peu de gens nous donnaient une chance. Nous n'avions pas la faveur des pronostics. Surprendre ces gens, c'était une bonne chose" .

Sam Warburton (Lions) - juillet 2017Icon Sport

" Contre n'importe qui d'autre, nous aurions été déçus d'avoir perdu "

"On est quand même déçus de ne pas avoir gagné" , avoue toutefois le grand compétiteur qu'il est. "La victoire est toujours le but. J'ai préféré la tournée de 2013 (série remportée 2 à 1 en Australie, ndlr) parce qu'on avait gagné mais je suis tout de même très fier de ce que nous avons fait en Nouvelle-Zélande. C'est très positif" .

Pourtant, les Néo-Zélandais restent la référence mondiale selon le Gallois : "Mais sans aucun doute, la Nouvelle-Zélande reste la meilleure équipe du monde. Les All Blacks sont doubles champions du monde en titre. Le fait que nous ayons fait match nul contre eux ne fait pas de nous les meilleurs. Ils ont mérité ce statut de meilleure équipe du monde car ils ont tellement bien joué sur les dix dernières années" .

