ALL BLACKS - Comme McCaw ou Carter avant lui, Ben Smith va prendre un congé sabbatique

Le rugby néo-zélandais est à part. On le sait. Et son fonctionnement - qui a largement fait ses preuves - permet parfois aux joueurs sous contrat avec la Fédération de prendre un congé sabbatique. Histoire de se reposer un peu pour revenir encore plus fort.

Richie McCaw en avait profité en 2013, avant que Dan Carter ne l'imite en 2014. Et les deux stars des All Blacks étaient arrivées en pleine forme à la Coupe du monde 2015, qu'ils avaient soulevée.

Cette année, le tour de Ben Smith semble être venu. Le vice capitaine des All Blacks (31 ans, 62 sélections) devrait souffler après le deuxième match de Bledisloe Cup entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie le 26 août. L'arrière des Highlanders manquera donc quatre rencontres du Rugby Championship, le troisième duel face aux Wallabies et la tournée de fin d'année (notamment les matches en France).

Ben Smith (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Mais avant ce repos bien mérité, Smith - sorti sur soupçon de commotion cérébrale face aux Lions britanniques et irlandais - a des phases finales de Super Rugby à disputer. Le week-end prochain, les Highlanders sont attendus de pied ferme sur la pelouse des Crusaders de Kieran Read pour le choc le plus explosif des quarts de finale.