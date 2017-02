Championnat des Amériques, 3e journée : L'Argentine et les Etats-Unis enchaînent

L'Argentine, tenante du titre, a sans surprise surclassé le Chili avec six essais, dont deux en fin de rencontre par Bruno Devota. Les "Condors" chiliens ont marqué les premiers et ont tenu le choc face à la sélection B argentine jusqu'à la pause (17-3), mais ils ont ensuite perdu pied physiquement. L'Argentine qui disputera son prochain match contre le Brésil à Ushuaïa, la ville la plus australe du monde, est en tête du classement avec 14 points, autant que les Etats-Unis.

Les "Eagles" américains n'ont pas fait de détails face au Canada qui avait pourtant malmené l'Argentine lors de la première journée (20-6): ils menaient 12 à 0 après cinq minutes de jeu et ont fini la rencontre avec pas moins de huit essais. Il faudra vraisemblablement attendre la 5e et dernière journée début mars pour départager l'Argentine et les Etats-Unis lors d'une explosive "finale" à Comodoro Rivadavia, en Patagonie.

Les résultats de la 3e journée :

A Taicahunao (Chili), Argentine bat Chili 45 à 10

A Maldonado (Uruguay), Uruguay bat Brésil 23 à 12

A Burnaby (Canada), Etats-Unis bat Canada 51 à 34

Classement Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Argentine 14 3 3 0 0 122 28 94 2

2. Etats-Unis 14 3 3 0 0 131 60 71 2

3. Canada 6 3 1 0 2 76 86 -10 2

4. Uruguay 6 3 1 0 2 58 98 -40 2

5. Brésil 4 3 1 0 2 32 77 -45 0

6. Chili 0 3 0 0 3 28 98 -70 0

Déjà joués :

Etats-Unis - Uruguay 29 - 23

Canada - Argentine 6 - 20

Brésil - Chili 17 - 3

Argentine - Uruguay 57 - 12

Etats-Unis - Brésil 51 - 3

Canada - Chili 36 - 15

Le programme

4e journée, le 25 février

Chili - Etats-Unis

Argentine - Brésil

Uruguay - Canada

5e journée, les 3 et 4 mars

Brésil - Canada

Uruguay - Chili

Argentine - Etats-Unis