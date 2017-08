Australie : Michael Hooper nouveau capitaine des Wallabies

Le troisième ligne aile des NSW Waratahs, Michael Hooper, a été nommé ce mercredi capitaine de l'Australie en remplacement du pré-retraité Stephen Moore, dans la perspective du Mondial 2019 au Japon et, à plus court terme, du Rugby Championship qui débute le 19 août. "Michael a toujours montré sur le terrain combien il aimait notre maillot doré et c'est pour cette raison qu'il est respecté par tous les joueurs en Australie", a déclaré le sélectionneur Michael Cheika, lors d'une conférence de presse à Sydney.

Agé de 25 ans, Hooper, déjà vice-capitaine des Wallabies et sélectionné à 68 reprises sous le maillot australien, était favori pour reprendre le brassard à Stephen Moore, qui a annoncé la semaine dernière sa retraite internationale à la fin de l'année. "C'est déjà un immense honneur de porter le maillot des Wallabies, alors imaginez, en être leur capitaine !", s'est exclamé Hooper.

À la tête des Wallabies face aux All Blacks dans 2 semaines

Auteur d'un début de saison compliqué avec son équipe des Waratahs dans le Super Rugby, Hooper, très populaire dans son pays, sera à la tête des Wallabies lors du début du Rugby Championship, le 19 août contre les All Blacks à Sydney. "Son rôle de leader de cette équipe consistera à élever les standards de jeu de l'Australie autant que ce sera possible", dans la perspective du Mondial 2019 au Japon, a ajouté Cheika.

Michael Hooper (Waratahs) - 2017Icon Sport

"Il y a de nombreux jeunes joueurs dans cette équipe, déjà en pointe, tels Bernard (Foley), Adam (Coleman), Samu (Kerevi) et Allan (Alaalatoa), a confié Hooper. Nous allons travailler ensemble et emmener l'Australie le plus loin possible".