Afrique du Sud : Mapoe remplace Kriel, seul changement pour le deuxième match contre les Bleus

On ne change pas une équipe qui gagne. Et surtout qui brille. Pour le deuxième test face au XV de France, le staff des Springboks a décidé de conserver les quatre novices qui avaient fêté leur première sélections samedi dernier contre les Bleus à Pretoria : l'arrière Andries Coetzee, les ailiers Raymond Rhule et Courtnall Skosan ainsi que le demi de mêlée Ross Cronje. Dillyn Leyds garde pour sa part sa place sur le banc.

Lionel Mapoe, de retour d'une blessure à une cuisse, a lui été préféré à François Steyn, précieux sur le banc par sa polyvalence, pour former la paire de centres avec Jan Serfontein à la place de Jesse Kriel. Ce dernier a été victime d'une commotion cérébrale samedi dernier à Pretoria face aux Bleus (37-14). "Jan Serfontein a réalisé un très bon match comme premier centre à Pretoria et nous voulions à ses côtés un spécialiste au poste de deuxième centre, donc le choix de Mapoe est logique" a justifié Allister Coetzee.

Avec 8 joueurs des Lions

"De plus, cela nous permet de n'effectuer qu'un seul changement et de travailler dans la continuité, ce qui est très important car ce groupe a peu de vécu commun. Il a besoin de jouer ensemble pour acquérir automatismes et expérience" a ajouté le sélectionneur. La titularisation de Mapoe, appelé dans le groupe de 31 joueurs pour la série contre les Bleus après la blessure de Lukhanyo Am, porte à huit le nombre de joueurs des Golden Lions dans l'équipe de départ (avec Coetzee, Skosan, Jantjies, Cronje, Whiteley, Mostert et Marx).

Le XV de départ : A. Coetzee ; Rhule, Mapoe, Serfontein, Skosan ; (o) Jantjies, (m) Cronje ; Mohoje, Whiteley (cap), Kolisi ; F. Mostert, Etzebeth ; Malherbe, Marx, Mtawarira.

Remplaçants : Mbonambi, Kitshoff, Oosthuizen, du Toit, du Preez, Hougaard, F. Steyn, Leyds.