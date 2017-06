AFRIQUE DU SUD - FRANCE - Gourdon, ouvreur, arrière... que feriez-vous à la place de Guy Novès ?

Du changement en 3e ligne ?

Le contexte : Avec la sortie de Louis Picamoles samedi dernier après seulement 23 minutes de jeu, le XV de France a perdu la principale arme qui lui permet d'avancer dans le jeu courant. Et face à ces Springboks-là, manquer de densité physique est un sérieux problème. Certes, "King Louis", victime d'une béquille, devrait tenir sa place pour le test à Johannesbourg. Mais la question se pose : le staff ne va-t-il pas être tenté d'alourdir sa 3e ligne ?

Les choix : Une chose est sûre : le Castrais Anthony Jelonch ne connaîtra pas sa première cape lors de cette tournée d'été. Il figurera encore vendredi dans les rangs des Barbarians français qui affronteront les Emerging Springboks à Soweto. Restent donc les options Camara, Gourdon, Le Roux et Goujon.

Notre avis : Après deux prestations intéressantes, Camara devrait enchaîner. Le dernier ticket de titulaire devrait bien se jouer entre Gourdon et Goujon. On mise sur ce dernier, au profil un peu plus puissant que le Rochelais.

Qui aligneriez-vous aux côtés de Picamoles et Camara ? Sondage 3829 vote(s) Kévin Gourdon Loann Goujon Bernard Le Roux

Avec quel ouvreur ?

Le contexte : Plisson décevant, Trinh-Duc hors-sujet, les ouvreurs du XV de France n'ont pas été à leur avantage lors des deux premiers tests, c'est le moins que l'on puisse dire... Bref, derrière Camille Lopez, personne ne semble s'imposer. Le poste de numéro 10 est une vraie énigme. Et ce pour beaucoup de monde.

Les choix : Jules Plisson et François Trinh-Duc ont eu leur chance. Reste le Toulousain Jean-Marc Doussain. À moins que le staff du XV de France ne soit tenté par l'expérience... Baptiste Serin.

Notre avis : Antoine Dupont étant au point presse de mardi, il n'est pas impossible de le voir titulaire samedi. Il faut donc un ouvreur-buteur à ses côtés. Cela devrait de ce fait se jouer entre Plisson et Serin.

Qui aligneriez-vous au poste d'ouvreur ? Sondage 5269 vote(s) François Trinh-Duc Jules Plisson Jean-Marc Doussain Baptiste Serin

Dulin, Spedding... ou un autre ?

Le contexte : Comme pour l'ouverture, le poste d'arrière constitue une grosse déception de cette tournée d'été. Ni Brice Dulin ni Scott Spedding n'ont tiré leur épingle du jeu lors des deux premiers tests. Le moment de les piquer au vif ? Et de tenter un pari ?

Les choix : Comme pur arrière, le groupe du XV de France peut compter sur Brice Dulin et Scott Spedding. Ensuite, il y a les polyvalents : Yoann Huget, Nans Ducuing et Vincent Rattez. Si Dulin et Spedding venaient à être écartés, le numéro 15 pourrait bien revenir au Toulousain. Par conséquent, Ducuing ou Rattez sera titulaire sur l'aile droite.

Notre avis : Peut-être une très légère avance pour Spedding sur ce dossier-là.