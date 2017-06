TEST-MATCH - Les Lions britanniques battus par les Auckland Blues (16-22)

Décidément, la tournée des Lions britanniques en Nouvelle-Zélande ne pouvait pas plus mal débuter. Petits vainqueurs samedi des Barbarians néo-zélandais (équivalent d'une Pro D2 française), ils se sont inclinés ce mercredi à Auckland face à la province des Blues (22-16). Un match de qualité et où l'équipe la plus joueuse a remporté la victoire. Et c'est mérité.

Robbie Henshaw (Lions britanniques) face aux Blues - 7 juin 2017AFP

Déjà tancés par la presse britannique pour leur piteuse première sortie, Warren Gatland et son groupe risquent de voir tomber sur eux un orage de critiques. Ils peuvent toujours se défendre en mettant en avant le manque d'automatismes et de repères collectifs, mais on parle tout de même d'une sélection des meilleurs joueurs britanniques et irlandais qui tombe face aux Blues, actuellement la plus mauvaise province néo-zélandaise en Super Rugby.

Deux actions d'anthologie

Sur cette rencontre, les Lions ont pris une leçon de jeu. Et nous avons assisté à une caricature du rugby mondial, entre une équipe sudiste portée sur l'offensive et largement au dessus sur le plan technique et une formation nordiste fringante de ballons portés et avide d'obtenir des pénalités en mêlée fermée. Oui, les Lions ont été dominateurs dans le secteur de la conquête et ont pu compter sur un Leigh Halfpenny précis au pied (11 points et 4/4). Mais ils ont aussi cédé sur deux actions d'anthologie.

La première fois sur une magnifique attaque conclue par Rieko Ioane (7e) où l'ailier - après une somptueuse passe sautée de Perofeta - a déposé en vitesse pure son vis-à-vis Jack Nowell. La seconde sur un mouvement de 70m avec une passe après contact magnifique de Steven Luatua pour S.B Williams, ce dernier enchaînant avec un autre offload pour le remplaçant Ihaia West (74e). Le reste est à savourer en boucle avec une course hallucinante où Leigh Halfpenny s'est bien fait enrhumer. Bref, les Lions vont clairement avoir mal à la tête après cette défaite. Et ce sont les Crusaders, leaders invaincus en Super Rugby, qui vont se dresser devant eux samedi...