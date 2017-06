Test-Match - Les Lions britanniques battent les Chiefs (6-34)

C'est une certitude : les Lions britanniques vont devoir montrer autre chose s'ils veulent rivaliser samedi face aux All Blacks. Ce mardi, sur la pelouse d'Hamilton, ils se sont imposés (6-34) face à une province des Chiefs amputée de plusieurs cadres (Cruden, Lienert-Brown, Retallick, McKenzie, Lowe, Cane et Kerr-Barlow) mais ne se sont pas pour autant rassurés. Comme depuis le début de la tournée, ils ont commis beaucoup d'erreurs et n'ont pas fait preuve d'une grande sérénité. Bien contenus pendant 50 minutes, les Lions ont fait la différence en suivant après avoir bénéficié d'un essai de pénalité assorti d'un carton jaune. Bref, le résultat est positif mais les hommes de Warren Gatland ont encore du pain sur la planche.

Le tournant : l'essai de pénalité

Le bilan des Lions britanniques sera donc positif avant de défier les All Blacks. En disposant des Chiefs, ils affichent désormais 4 victoires au compteur pour 2 défaites. Pas sûr pour autant que tous les voyants soient au vert au sein des troupes de Warren Gatland. Ce dernier a certainement en tête une idée du XV de départ qui sera aligné samedi sur la pelouse de l’Eden Park d’Auckland mais au niveau du jeu, il y a encore de quoi redire. Pendant 50 minutes, ils ont souffert face à des Chiefs accrocheurs mais bien trop fébriles dans le secteur de la touche. Les Lions ont su creuser l’écart après avoir bénéficié d’un essai de pénalité (55e), l’arbitre Jérôme Garcès y rajoutant un carton jaune après un maul écroulé devant la ligne d’en-but. Le tournant de la rencontre.

Un magnifique essai de Nowell

Saluons toutefois l’efficacité des Lions qui ont profité de leur supériorité numérique pour inscrire dans la foulée deux essais par Nowell (59e) et Payne (64e), celui de l’ailier anglais étant magnifique après un ballon récupéré dans les 22m des Lions. Certes, les coéquipiers de CJ Stander montent petit à petit en puissance mais c’est encore loin du niveau qu’on espérait leur voir. Ce groupe regorge de talents mais se doit de monter le curseur encore d’un cran dans l’optique du premier test face aux All Blacks samedi. Et aussi faire preuve de plus de sérénité, ce manque étant symbolisé par le plaquage à l’épaule du pilier anglais Marler qui lui a valu un carton jaune (13e). Quoi qu’il en soit, on a hâte d’être à samedi...