Super Rugby - Déséquilibré, explosif, piégeux ou incertain : ces quarts sont prometteurs !

Le 1/4 le plus déséquilibré : Lions - Sharks

Sur le papier, c'est l'affiche qui apparait comme la moins équilibrée entre le premier de la phase régulière (Lions) et celui qui a décroché le 8e et dernier billet (Sharks). Avec une seule défaite au compteur, les joueurs de Johannesbourg sont légitimement favoris, d'autant qu'ils ont remporté les deux confrontations de l'année avec leurs futurs adversaires. La dernière en date, c'était lors du week-end dernier. Les coéquipiers de Warren Whiteley sont allés l'emporter à Durban (10-27). Finalistes l'an passé, ils sont particulièrement à surveiller.

Jaco Kriel (Lions)Icon Sport

Le 1/4 le plus explosif : Crusaders - Highlanders

Les rencontres entre Néo-Zélandais sont toujours prometteuses. Malgré tout, la logique laisse à penser que les Crusaders devraient passer cet obstacle sans trop d'encombres. Les joueurs de Christchurch ont dominé la majorité de la saison, réussissant à rester invaincus jusqu'à la dernière journée... et chutant chez les Hurricanes (31-22). Équipe la plus titrée (7) de la compétition, elle court après un nouveau sacre depuis 2008. Cette saison, les Highlanders ont perdu les deux confrontations contre eux (27-30 et 20-12).

Kieran Read (Crusaders)Getty Images

Le 1/4 le plus piégeux : Brumbies - Hurricanes

Deuxième meilleure équipe néo-zélandaise durant la phase régulière, les Hurricanes (5e) n'auront pas la tâche facile en quart de finale, sur la pelouse des Brumbies (4e). Car si les Australiens présentent un bilan moins bon que le leur avec 8 défaites contre 3, ceux-ci auront l'avantage de recevoir à Canberra. Mais Dane Coles et ses coéquipiers n'ont pas dit leur dernier mot, eux qui sont tenants du titre. D'autant qu'ils avaient écrasé les hommes de Stephen Larkham en avril dernier (56-21).

Tevita Kuridrani (Brumbies)Icon Sport

Le 1/4 le plus incertain : Stormers - Chiefs

Encore une fois 2e meilleure équipe sud-africaine, les Stormers rêvent de passer enfin de nouveau le premier tour des barrages, eux qui ont butté sur cette marche lors des deux dernières saisons. Mais les joueurs du Cap auront fort à faire face aux Chiefs. La formation néo-zélandaise a fini en trombe avec des victoires contre les Waratahs (46-31), sur la pelouse des Hurricanes (14-17) et face aux Brumbies (28-10). Bien difficile de deviner qui va sortir vainqueur de cette affiche. Pour info, l'an passé, les Chiefs avaient humilié le Stormers au même stade de la compétition en s'imposant 21-60 au Cap !

Shaun Treeby (Stormers)Icon Sport

Le programme

Vendredi 21 juillet : Brumbies - Hurricanes, 11h35, à Canberra

Samedi 22 juillet : Crusaders - Highlanders, 9h35, à Christchurch

Dimanche 23 juillet : Lions - Sharks, 14h30, à Johannesbourg

Dimanche 23 juillet : Stormers - Chiefs, 17h, au Cap