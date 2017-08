Super Rugby - Aaron Mauger nommé à la tête des Otago Highlanders

Mauger a signé un contrat de trois ans avec la franchise néo-zélandaise, qui a échoué en quarts de finale le week-end dernier, battue sèchement (17-0) par les Canterbury Crusaders, sous le maillot desquels l'ancien All Black a joué 89 matches. "Le club est devenu l'un des poids lourds de la compétition ces dernières années et nous allons travailler afin que notre jeu progresse encore et nous permette de réaliser de grandes choses", a déclaré le nouvel entraîneur, âgé de 36 ans (45 sélections chez les Blacks).Les Highlanders ont remporté le Super Rugby en 2015.

Souffrant de douleurs récurrentes au dos, l'ayant forcé à prendre sa retraite sportive en 2010, Mauger avait entamé sa carrière de coach en tant qu'assistant des Crusaders, avant d'intégrer le staff technique des Leicester Tigers en 2015. Il remplace Tony Brown, qui devient l'assistant du sélectionneur de l'équipe nationale du Japon, Jamie Joseph.