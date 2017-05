RUGBY A 7 - Tournoi de Langford : la France au pied du podium, la Nouvelle-Zélande sacrée

Les Bleues ont terminé l'étape canadienne sur deux défaites, 28 à 5 contre les Néo-Zélandaises en demi-finales et 26 à 12 contre les Australiennes, championnes olympiques l'été dernier à Rio, dans le match pour la 3e place, mais elles ont tout de même réussi leur meilleure semaine de la saison.

L'équipe de France féminine de Rugby à 7AFP

Deuxièmes de leur poule samedi avec deux victoires et une défaite, elles ont décroché leur billet pour la première fois de la saison pour les demi-finales en battant dimanche les Irlandaises 19 à 5. Autre bonne nouvelle pour l'équipe de France, l'Angleterre a terminé à la 8e place et a perdu des points précieux au classement général: les Françaises sont toujours 7e, mais comptent désormais dix points d'avance sur les Anglaises, avant la dernière étape de la saison qui aura lieu à domicile les 24 et 25 juin à Clermont-Ferrand.

Pour disputer la Coupe du monde 2018 à San Francisco, la France doit terminer au pire 7e du Circuit mondial. La Nouvelle-Zélande a remporté le tournoi en battant en finale le Canada 17 à 7 et poursuit avec cette quatrième victoire de la saison son cavalier seul au classement général. Les vice-championnes olympiques 2016 disposent de 14 points d'avance sur les Canadiennes.