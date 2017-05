RUGBY A 7 - Jérôme Daret nouvel entraîneur de l'équipe de France

Jérôme Daret (42 ans) est un ancien demi de mêlée de l'US Dax, entre 1994 et 2006. A la fin de sa carrière, il endosse le costume d'entraîneur. En 2007-2008, il co-entraîne en Top 14 le club dacquois aux côtés de Christophe Milhères et Jean-Philippe Coyola. Il reviendra sur le banc de février 2013 à juin 2014 comme entraîneur général puis entraîneur des avants, avant de reprendre du service entre mars et juin 2015 contre entraîneur des arrières.

Ancien international de rugby à 7 (vainqueur de la Plate au tournoi de Hong-Kong en 2000), Jérôme Daret vient remplacer Frédéric Pomarel, à la tête de l'équipe de France depuis 2010 après avoir été solicité par Christophe Reigt, manager du rugby à 7. "On va s'appuyer sur le travail effectué" , a expliqué le nouvel entraîneur français. S'il ne prendra sa fonction qu'en septembre aux côtés de Nicolas Leroux, le natif de Dax a déjà les objectifs en tête : "Faire progresser l'équipe de France et continuer l'évolution du rugy à 7 sur le territoire français." Et de conclure : "A nous de faire en sorte que le rugby français retrouve une place qui correpondrait à son statut."