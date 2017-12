Darbo : "Montauban en Top 14, j'y crois !"

Rugbyrama : Montauban vient de battre Biarritz, son douzième succès de la saison. Avez-vous le sentiment que ce fut le meilleur match de l'USM ?

Clément Darbo : Honnêtement, oui. Nous avons produit de très belles choses, notamment d'un point de vue offensif. Nos lancements étaient propres, nous marquons de beaux essais. C'était un match accompli.

Votre entente avec Jérôme Bosviel, votre ouvreur, a fait des étincelles…

C.D. : C'est vrai, tout se passe bien depuis le début entre lui et moi. C'est un joueur de talent, il a de grandes qualités. Nous discutons beaucoup sur le terrain.

Quelle est la part de création dans le jeu que vous mettez en place ? Tout est-il vraiment préétabli ?

C.D. : Disons que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Il y a un plan de jeu à respecter, qui est préétabli à l'avance sur plusieurs séquence. Par contre, dans le jeu dans le désordre, nous pouvons amener notre patte ! C'est là que l'on essaye d'être dangereux. Les coachs ne sont pas restrictifs, ils ne nous empêchent pas de nous amuser. Le rugby est un jeu, nous sommes là pour prendre du plaisir.

Le point de bonus offensif que vous n'avez finalement pas pris contre Biarritz constitue-t-il un regret pour vous ?

C.D. : Pas du tout. On en a parlé un peu entre nous forcément. Mais très franchement, je préfère gagner des matchs à l'extérieur plutôt que de prendre des bonus. Si on nous avait dit, en début de saison, que nous aurions six victoires dehors après 15 matchs, nous aurions signé des deux mains. On ne se pose pas tant de questions, on avance !

Avez-vous conscience qu'en termes comptable, ces six victoires permettent presque de dire que le plus dur est fait ?

C.D. : Il faut raison garder. Oui, les statistiques brutes sont exceptionnelles. On fait une très bonne saison, on ne va pas se mentir. Mais tout peut être remis en question rapidement. On doit se déplacer chez des gros.

N'empêche, si vous tenez votre feuille de route et que vous gagnez tous les matchs à domicile…

C.D. : Encore faut-il les gagner. Rien ne sera facile. Mais je reconnais que nous sommes bien partis.

Clement Darbo - MontaubanIcon Sport

À titre personnel, on vous sent épanoui à Sapiac.

C.D. : Oui, je le suis. Je suis très content d'être ici. Quand je suis arrivé, j'étais serein. Je savais où je mettais les pieds. Ce club est sain. Il sortait d'une saison exceptionnelle. Il y a de très bon joueurs doté d'un beau potentiel.

Êtes-vous déçu de ne pas jouer plus ? (il se partage le temps de jeu à quasi égalité avec Jérémy Chaput, N.D.L.R.)

C.D. : Honnêtement, non. Nous sommes très copains avec Jérémy. La concurrence n'est pas un problème pour nous, on ne veut qu'une chose : le bien de l'équipe. On ne se tire pas dans les pattes. Et pour le moment, les résultats sont bons, que ce soit lui ou moi à la baguette. Alors tant mieux. La gestion des coachs est parfaite.

Quelles sont les qualités de Jérémy ?

C.D. : La défense ! Jérémy, c'est un tronc d'arbre ! Je ne l'ai pas vu souvent rater un plaquage. Il aime ça et cela se voit. Après, lui comme moi aimons jouer au ballon et le faire vivre. On travaille de concert, on fait des ateliers où l'on se conseille mutuellement. C'est très sympa.

Qui de votre ancien club, Agen ? Suivez-vous toujours leurs résultats ?

C.D. : Bien sûr, je les suis assidûment. J'essaye d'aller les voir au stade, j'ai pu le faire deux ou trois fois déjà cette saison. Je suis très content pour eux, je prends beaucoup de plaisir à les voir. Ils font de bons matchs et je suis persuadé qu'ils peuvent s'en sortir.

Montauban en Top 14, vous y croyez ?

C.D. : Bien sûr. Envisager la montée, cela a fait partie du discours qui m'a convaincu lors de ma venue. On jouera le jeu à fond pour essayer de l'obtenir. J'ai déjà joué des phases finales avec Agen et je peux vous dire que cela n'a pas de prix. C'est incroyable à vivre avec les copains !

Que peut-on vous souhaiter ?

C.D. : D'aller jouer en Top 14 avec l'USM bien sûr !

Propos recueillis par David Bourniquel