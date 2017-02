Pro D2 - Milhas en retrait, coaches confirmés et joueurs mécontents... Il y a le feu à Albi

C’est une véritable tempête qui s’abat sur le Tarn cette semaine. Le ressort semble définitivement cassé entre les joueurs du SCA et leur trio d’entraîneurs Serge Milhas, Christophe Bacca et Philippe Bérot. Depuis le début de la semaine, les trois hommes regardent leur groupe s’entraîner depuis l’extérieur du terrain, comme l’a relayé La Dépêche du Midi, sous la direction d’un nouveau trio : l’arrière Mathieu Peluchon, le talonneur Malik Djebablah et le capitaine Julien Raynaud.

Les joueurs d'Albi ont demandé à l'unanimité le départ des coachs 2017Icon Sport

Un départ des entraîneurs demandé à l’unanimité par les joueurs

Face à cette situation de crise, à la fois sportive, puisqu’Albi est quinzième, et interne, le conseil d’administration du club a reçu les deux partis ce lundi soir, dans une réunion qui n’a pris fin que sur les coups de 23 heures. Il a ainsi pu mesurer l’étendue de la fracture, puisque les joueurs ont demandé à l’unanimité le départ du trio Milhas-Bacca-Bérot, arrivé en début de saison.

Selon une source proche du SCA, d’anciens membres du club auraient contribué à rendre l’ambiance délétère du côté du Tarn et pourraient profiter de la situation. Toujours est-il qu’un rapprochement entre les entraîneurs et leurs joueurs semble presque impossible et le président Jean-Jacques Castanet va devoir trancher, le contrat de Milhas, Bacca et Berot courant au-delà de la saison en cours. Pris par ces engagements contractuels tandis que les caisses du SCA sont loin d’être pleines, le Conseil d’administration aurait, selon La Dépêche du Midi, décidé de confirmer les entraîneurs tout en demandant à Serge Milhas de prendre du recul. Il n’est donc pas du tout sûr de voir le manager sur le banc albigeois vendredi pour la réception de Dax.