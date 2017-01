PRO D2 - L'appel de Bourgoin acté, les 8 points de retrait réintégrés

Le club berjallien récupère donc ces points le temps que sa requête soit jugée par la commission d'appel de la FFR, a confirmé la LNR, qui avait annoncé le 26 décembre cette sanction, prise après examen du dossier du club lors d'une réunion le 13 décembre. La sanction de la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG) se décomposait en trois parties : 5 points de retrait pour "non-respect des engagements pris à l'égard de la DNACG au titre de son budget 2016/2017, 1 point pour incohérence entre le budget actualisé de la saison 2015/2016 (...) et les comptes définitifs" , et 2 points par révocation de sursis pour une précédente sanction portant sur la saison 2014/2015.

Avec la suspension de la sanction, le CSBJ reste bon dernier de Pro D2 mais ne compte plus que 10 points de retard sur le 14e et premier non-relégable, Vannes.