PRO D2 – Agen - Oyonnax : Comme un air de finale pour le titre de champion ?

Constater que les deux relégués de l’élite sont au coude à coude dans ce sprint final n’est pas une surprise car à l’entame de la saison, le SUA et l’USO n’ont pas caché leurs ambitions de retrouver les sommets le plus vite possible. Alors qu’il reste six rencontres à disputer, le suspense est total avant leur face à face. "Ce ne sera pas une finale mais en tout cas, ce sera un grand match" , confiait le pilier oyonnaxien Tommy Raynaud juste avant la coupure. Ce sera, c’est sûr, serré comme à l’aller à Mathon où "Oyo" l’avait emporté sur le fil (21-16).

Agen dispose d’un calendrier plus favorable

Un point sépare les deux formations qui vont chacune recevoir et se déplacer trois fois. Cependant, les Agenais semblent disposer d’un meilleur calendrier car ils ont l’avantage d’accueillir ce concurrent direct et de se déplacer chez un "qualifiable" (Carcassonne), quand les Oyonnaxiens doivent encore se rendre chez deux "qualifiables" (Biarritz et Montauban) en plus du choc à Armandie. Celui qui fera le plein à domicile ne sera pas loin du compte pour soulever le bouclier mais l’on se dirige vers un champion connu lors du dernier acte.

Antoine Erbani - SU AgenIcon Sport

"Les six prochains matches sont les six plus importants de la saison" , lance Florian Denos avec mesure. L’arrière agenais ne voit pas les retrouvailles avec son ancien club comme un match couperet car le résultat ne sera pas rédhibitoire pour un éventuel perdant. Pour autant, la sensation de disputer une "finale" sera dans toutes les têtes car le gagnant prendrait un avantage psychologique tout en sachant que les six clubs pressentis pour être dans les cinq vont s’affronter. Il y a menace mais les concurrents vont y laisser des plumes.

Oyonnax est sur une meilleure dynamique

Leader depuis la 19e journée, Oyonnax semble sur une meilleure dynamique. Après une première partie de saison marquée par des prestations en demi-teinte, sans trop convaincre, l’équipe de Johann Authier dispose d’une palette plus large sur la phase retour. D’abord (trop ?) ambitieuse dans le jeu, elle a fait le choix de réduire la voilure cet hiver et de revenir sur les bases pour maintenant être capable de s’adapter à l’adversaire. Le succès à Aurillac le prouve. S’il y a l’engagement, les coéquipiers de Jamie Cudmore sont donc durs à arrêter.

Oyonnax a fait chuter Aurillac à Jean-AlricIcon Sport

Les sifflets qui ont accompagné la prestation des joueurs de Mathieu Blin face à Dax, malgré la victoire, prouvent au contraire une certaine inconstance d’Agen dans un même match. Le public est exigeant et pas toujours rassasié sauf qu’il ne peut pas reprocher au groupe de ne pas faire preuve de solidarité dans l’adversité. À défaut du titre de champion, Agen ou Oyonnax peut d’ores et déjà assuré une demi-finale d’accession à domicile à l’issue d’un duel entre équipes dont on sait déjà que le manager sportif quittera son club à la fin de la saison.