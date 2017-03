PRO D2 - 26e journée : Le temps presse pour Perpignan, Montauban sous pression

Depuis le début de saison catastrophique (4 défaites en 5 matches) et l'éviction de leurs entraîneurs François Gelez et Philippe Benetton, les Catalans ont rectifié le tir à domicile (une seule défaite) sans réussir à compenser à l'extérieur (2 succès seulement) leur départ raté. Après un ultime revers à Dax (24-18), l'Usap stagne au 7e rang mais compte surtout 6 points de retard sur le 5e, Mont-de-Marsan. Une défaite à domicile face au BO l'éliminerait définitivement de la course à l'élite et permettrait en revanche aux Basques, 3e avec 8 points de plus, d'assurer quasiment leur place parmi les demi-finalistes.

Un autre prétendant au Top 14 misera gros vendredi : Montauban (6e), qui effectuera un court mais périlleux déplacement chez le relégable Albi (15e). Les Montalbanais doivent absolument prendre des points car devant, Mont-de-Marsan (2 points de plus) et Colomiers (3) devraient faire le plein face à Narbonne (12e) et Aurillac (8e). Or, Albi jouera ni plus ni moins que sa survie et devra faire aussi bien que son rival dans la course au maintien, Vannes (14e), qui recevra Angoulême (10e) au même moment.

Les joueurs de MontaubanIcon Sport

Le leader Oyonnax pourra faire un grand pas vers l'accession directe au Top 14 en cas de victoire contre Dax (13e). Surtout si Agen (2e), battu par l'USO jeudi (26-31), trébuche de nouveau dimanche à Carcassonne (9e). En cas de victoire à Bourgoin (16e), Béziers (11e) passera une fin de saison tranquille, à l'abri de tout danger de relégation.

Le programme de la 26e journée

Jeudi

Perpignan - Biarritz (20h45)

Vendredi

Albi - Montauban (20h)

Bourgoin - Béziers (20h)

Mont-de-Marsan - Narbonne (20h)

Oyonnax - Dax (20h)

Vannes - Soyaux-Angoulême (20h)

Colomiers - Aurillac (20h)

Dimanche

Carcassonne - Agen (14h15)