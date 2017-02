PRO D2 - 20e journée - Plusieurs (bons et mauvais) coups à Biarritz

Les explications de la victoire bonifiée du Biarritz Olympique contre l'USM (34-10) ce jeudi tiennent leurs racines dans les premiers instants de ce match à cinq essais mais haché. Au bout de deux minutes de jeu, un début de bagarre générale a éclaté sur le premier maul. Philippart et Roumieu s'étant échangés des coups de poings, l'arbitre Monsieur Clavé n'a eu aucun souci à sortir les cartons rouges et réduire d'entrée les deux équipes à 14. Mais ce coup du sort fut finalement mieux digéré par le BO qui a fait le choix de sortir un trois-quarts pour rentrer un talonneur grâce à son choix de banc quand l'USM assumait l'infériorité de son pack. Un tournant. En effet, les joueurs de Darricarrère et Garcia ont abusé de leur domination en mêlée et de la désorganisation des Sapiacains pour largement dominer dans le jeu et au score, et ainsi ne jamais être inquiété.

L’essai de pénalité des Rouge et Blanc (32e) était symptomatique des forces basques qui jouaient intelligemment les mêlées à huit contre sept. C’est encore derrière une mêlée que Placines enfonçait le clou (37e) avant la pause alors que le match semblait plié tant les Vert et noir étaient sans solution face à la défense "chassante" et au réalisme offensif de leurs adversaires.

Ce BO qui reste sur une série de 5 victoires d’affilée s’appuyait encore et toujours sur ses longues conservations pour envoyer Hamdaoui marquer un essai suivant un petit coup de pied par-dessus de Le Bourhis (43e). Un temps privés du bonus offensif par les Montalbanais, les Biarrots refaisaient l’effort dans les derniers instants pour marquer un quatrième essai par Arrate (80e) qui signifiait un cinquième point pour ces Basques qui ont remporté 8 de leurs 9 derniers matches !

Des retrouvailles en phases finales ?

Balbutiant leur rugby hormis durant un bon quart d’heure qui avait vu l’essai de Tekassala enlever le bonus au BO (76e), les Tarn-et-Garonnais n’ont toujours plus gagné à Aguiléra depuis 1964 ! Surtout, après la précédente gifle à Mont-de-Marsan, ce lourd revers constitue un mauvais coup et met autant de pression que les Biarrots leurs mettent au classement (un point de moins seulement), eux qui en signe un bon, pour le coup, en campant parmi les cinq premiers.

Tel un symbole, les mauvais coups de ce match tendu tout du long se poursuivaient même dans les couloirs lors d’une fin de match houleuse. Et si ces deux-là se retrouvaient en phases finales pour un bouillant troisième et dernier choc cette saison ?