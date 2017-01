Bilan 17e journée Pro D2 - Dax souffle un peu mieux, Biarritz et Carcassonne s'exportent bien

Agen - Mont-de-Marsan : 29-15

Et de neuf ! Agen a signé une neuvième victoire de rang face à Mont-de-Marsan en s'imposant sur sa pelouse ( 29-15 ). Mais les Agenais peuvent avoir des regrets. Après avoir mené 29-3 avec quatre essais dans la besace, les joueurs de Mathieu Blin ont laissé échapper le bonus encaissant deux essais montois. Et malgré une double infériorité numérique des Landais, dans les 20 dernières minutes, les Agenais n'en ont pas profité, faisant des choix douteux.

Comme sur cette pénalité à 6 minutes de la fin à 15 contre 13 où les Lot-et-Garonnais ont fait le choix de prendre les points au lieu d'aller en touche. Le tout sous les sifflets d'Armandie d'autant plus que Lamoulie ne passait pas les points. Agen s'impose cependant et prend la tête du classement... mais pourra regretter ce point laissé en route.

Bourgoin - Carcassonne : 19-20

C’est une opération comptable importante qu’a réalisé Carcassonne en l’emportant à Pierre-Rajon (19-20) dans les dernières secondes de ce match de la 17e journée. Déjà dans les clous du bonus défensif, les coéquipiers de Lescalmel (un essai, une pénalité, une transformation) tapaient en touche juste avant la sirène. Leur maul allait derrière la ligne pour infliger au CSBJ une cinquième défaite à domicile cette saison.

Si le premier acte avait été dynamique et offensif (essais de Jasmin, Coux et Lescalmel), le deuxième pouvait être réduit à des en-avant, mêlées et pénalités. Un terrain gras et une légère neige expliquaient aussi cela. Au classement, l’USC se rapproche ainsi des cinq premières places.

Dax - Colomiers : 18-12

Dax se donne de l'air ! Grâce à une entame on ne peut plus réaliste et une gestion solide du score, les Landais sont venus à bout de Colomiers dans leur antre de Maurice-Boyau. Deux essais d'Arnaud Pic et de Filimo Taofifenua dans la premier quart d'heure, ainsi que le pied de Nicolas Cachet ont permis aux Landais de faire la course en tête durant toute la rencontre. Le réveil des Haut-Garonnais au retour des vestiaires n'aura pas suffit à faire sortir l'USD du match.

Parfait face aux perches jusqu'à la 70e minute, Thomas Ramos a manqué sa cinquième tentative à trente mètres face aux perches. Colomiers revient bredouille de ce déplacement, et n'y arrive décidément plus hors de ses bases. Pour Dax en revanche, voilà quatre points précieux dans la lutte pour le maintien.

Oyonnax - Béziers : 34-23

L’US Oyonnax s’est imposée sur sa pelouse de Charles Mathon face à l’AS Béziers (34-23). Un match joué dans des conditions plus que délicates avec de fortes chutes de neige. Malgré tout, les deux équipes ont proposé de bonnes choses et c’est surtout le paquet d’avants d’Oyonnax qui a fait la différence. La mêlée rouge et noire a mis à mal son homologue et a obtenu deux essais de pénalité.

L’USO croyait même tenir un bonus offensif inespéré à l’heure de jeu mais Béziers, avec son banc de grande qualité, finissait bien le match. Oyonnax recolle à Montauban en haut du classement.

Soyaux-Angoulême - Albi : 26-17

Après la claque reçue à Béziers la semaine dernière, Soyaux-Angoulême s'impose dans la difficulté sur sa pelouse de Chanzy (26-17) et reste invaincu à domicile. Dans une rencontre plaisante, les deux équipes n'ont pas hésité à envoyer du jeu pour inscrire quatre essais au total, elles qui étaient pourtant respectivement 13e et 14e attaques du championnat.

Très solides en défenses et pleins d'envie, les Albigeois méritaient mieux ce vendredi soir mais ont été trop indisciplinés. Ils ont terminé la rencontre à 13 après les cartons jaunes reçus par Boukerou et Tonga. Les hommes de Serge Mihlas gardent deux points d'avance sur le premier non relégable, Béziers. Soyaux-Angoulême est au chaud, dans la première partie de tableau.

Vannes - Biarritz : 27-30

Biarritz poursuit sa belle lancée ! En s'imposant au stade de la Rabine face à de valeureux bretons (27-30), les Biarrots enchainent une cinquième victoire en six matches. Plus disciplinés et réalistes, C. Kiernan (5e, 17e) et M. Guidicelli (24e) ont su déjouer la folie vannetaise pendant que Maxime Lucu se chargeait des points au pied.

Le promu breton peut nourrir des regrets : menés de 14 points, il revenait à hauteur grâce aux réalisations de C. Trainor (3e, 61e) et A. Mourot (54e) mais c'est finalement l'expérience basque qui l'a emporté.

Narbonne - Montauban : 23-17

Perpignan - Aurillac (dimanche)

