PRO D2 - Le SU Agen se renforce

Le SU Agen a officialisé ce mercredi les prolongations de contrat de 8 joueurs. Ainsi, Marc Barhomeuf, Dave Ryan, Arthur Joly, George Tilsley, Julien Hériteau, Tamaz Mchedlidze, Antoine Miquel et Denis Marchois ont tous prolongé jusqu'en 2019. Mais les Lot-et-Garonnais pourront aussi compter sur 7 nouvelles recrues dont Morgan Phelipponeau (pilier) en provenance de Vannes, Facundo Bosch talonneur argentin de 26 ans, Mickaël De Marco deuxième ligne venant d'Oyonnax mais aussi Leandro Cedaro le deuxième ligne du Stade rochelais. Pour les trois-quarts, l'ailier Montois Vilikisa Salawa s'est engagé avec le SUA tout comme Loris et Lucas Tolot, tous deux évoluant au poste d'arrière et venant de l'US Montauban.