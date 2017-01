PRO D2 - 16e journée - En battant Agen, Aurillac s'invite dans la course pour le trône

Avec cet Aurillac-Agen (19-16), cette 16e journée de Pro D2 a débuté avec un match intense et rythmé ! Les deux seuls essais (Maninoa et de pénalité) et les nombreuses mêlées n'ont pas déprécié la valeur de cette affiche de reprise, disputée dans des conditions hivernales frigorifiantes. Si le SUA aura espéré l'emporter, ramener un point de bonus défensif lors de ce déplacement toujours difficile est une bonne opération. La victoire cantalienne l'est encore davantage pour les hommes de Peuchlestrade et Davidson qui rajoutent une 35e unité au compteur des victoires de suite au stade Jean-Alric. Surtout, les Rouge et Bleu vont disputer à Oyonnax, Montauban et Agen (peut-être Soyaux-Angoulême, Colomiers et Mont-de-Marsan !) la première place au classement lors des (difficiles) prochaines journées pour une passionnante lutte le titre !

Aurillac a construit son succès sur le jeu au sol. Agen a, en partie, glané ce précieux point de bonus défensif grâce à sa mêlée. Le résumé peut paraître réducteur tant les 47 acteurs (bonne prestation également de l'arbitre Jonathan Dufort) ont essayé de dynamiser un maximum une rencontre aux conditions climatiques glaciales. Le manque de réalisme offensif de part et d'autre ainsi que les ballons tombés ont un peu gâché l'ensemble mais chacune des deux équipes est allée puiser dans ses réserves pour obtenir la victoire pour les uns, et le bonus défensif pour les autres.

En plus de ces contests au sol efficaces, la défense des coéquipiers d'Utu Maninoa aura aussi joué son rôle. C'est d'ailleurs ce dernier qui lisait parfaitement un retour intérieur de Francis (36e). L'interception se transformait en essai qui permettait aux Cantaliens de faire la course en tête dans le deuxième acte.

Calendrier XXL pour Aurillac

Heureusement pour les joueurs de Blin, Reggiardo et Prosper, la mêlée du SUA a tenu bon. C'est en insistant dans ce secteur sous les poteaux du SACA, que le huit de devant des Lot-et-Garonnais s'est vu récompensé d'un essai de pénalité (73e) puis d'un bonus défensif. C'est ainsi que provisoirement, le SUA est leader du championnat avec cette unité supplémentaire bénéfique à son classement.

Mais avec ce 35e succès de rang à domicile, les Aurillacois talonnent désormais leurs adversaires du jour et se mêlent dans une lutte pour la place de leader. Mais avec Perpignan, Oyonnax et Béziers pour la suite des réjouissances, les Rouge et Bleu doivent déjà apprécier ce court mais précieux succès de reprise post-fêtes.