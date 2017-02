PREMIERSHIP - Nouvelle-Zélande : Steven Luatua signe à Bristol

"La signature de Steven après une longue bataille contre d'autres clubs montre que Bristol a de l'ambition" , s'est félicité le manager Mark Tainton. Toutefois Bristol est actuellement dernier du championnat et son maintien est encore loin d'être assuré. Une position qui n'effraie pas Luatua, "Bristol est l'un des clubs les plus ambitieux de Grande-Bretagne et qui s'appuie sur une solide base de fans passionnés" , a-t-il déclaré.

La nouvelle de ce départ a fait vivement réagir le sélectionneur des All Blacks Steve Hansen qui s'en est pris aux agents du joueur et à l'entraîneur de Bristol Pat Lam, "Certains agents vous offrent la possibilité de négocier tandis que d'autres non... Si vous êtes un ex All-Black (Pat Lam a joué 1 match avec la Nouvelle-Zélande en 1991 avant de choisir la sélection du Samoa, ndlr) vous devez être un peu conscient et attentif au choix de carrière des joueurs" , a regretté Hansen dans le journal néo-zélandais Stuff.