Oscars Midi-Olympique : votez pour le meilleur joueur de la saison

Qui sera l'heureux élu et ainsi le successeur à Maxime Machenaud, le dernier lauréat ? La rédaction de Midi Olympique a présélectionné vingt-sept prétendants pour recevoir cette prestigieuse distinction. Sont en lice des internationaux de renom, des valeurs sûres de notre championnat et les plus grands espoirs tricolores. Logiquement, les Clermontois, finalistes de la Coupe d'Europe et détenteurs du Bouclier de Brennus, sont les mieux représentés avec quatre concurrents. Camille Lopez, l'ouvreur auvergnat figure parmi les favoris, aux côtés de l'exemplaire capitaine des Bleus Guilhem Guirado ou des pépites Baptiste Serin et Antoine Dupont.

Une invitation pour deux personnes à gagner

Les résultats seront dévoilés le 20 novembre prochain, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix. Pour l'occasion, Midi Olympique voit grand. Après le Pavillon Gabriel, aux abords des Champs-Elysées, la soirée se tiendra au Pavillon Vendôme, donnant sur la prestigieuse place du même nom. Le tout en présence des joueurs du XV de France mais aussi de légendes mondiales du rugby et de 300 invités privilégiés. Une invitation pour deux personnes sera gagnée après tirage au sort des bonnes réponses.

Et les nommés sont…

Jean Monribot (Bayonne), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Gaëtan Germain (Brive), Teddy Iribaren (Brive), Antoine Dupont (Castres), Anthony Jelonch (Castres), Camille Lopez (Clermont), Morgan Parra (Clermont), Rémy Lamerat (Clermont), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Jonathan Wisniewski (Grenoble), Kévin Gourdon (La Rochelle), Gabriel Lacroix (La Rochelle), Pierre Aguillon (La Rochelle), Frédéric Michalak (Lyon), Benoît Paillaugue (Montpellier), Fulgence Ouedraogo (Montpellier), Louis Dupichot (Pau), Maxime Machenaud (Racing), Henry Chavancy (Racing), Paul Gabrillagues (Stade français), Rabah Slimani (Stade français), Guilhem Guirado (Toulon), Charles Ollivon (Toulon), Gaël Fickou (Toulouse), Cyril Baille (Toulouse).