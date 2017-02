Oscar Midi Olympique : Serin et Bordeaux fêtés le 13 février

Avec sa tête et son physique de jeune premier, il bouscule tous les codes de ce rugby où seul le physique prime. L'occasion de saluer et de fêter également le parcours et la transformation de Bordeaux Bègles qui se positionne aujourd'hui plus que jamais au top de l'élite. L'occasion aussi de célébrer les Barbarians avec Laurent Pardo qui remettra un prix très couru désormais et qui prend toute sa symbolique à Bordeaux. De très nombreuses personnalités du monde politique, médiatique, associatif sont attendues pour l'événement en présence de l'ensemble du club, de l'équipe professionnelle au grand complet et des partenaires du club et des Oscars.