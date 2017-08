MATCHES AMICAUX - Toulon à réaction face à Clermont, Brive et Montpellier faciles

Le gros choc de cette soirée de matches amicaux, c'était bien sûr le remake de la dernière finale du Top 14 entre Toulon et Clermont. Et deux mois après le titre clermontois, c'est le RCT qui a pris sa revanche à Mayol ce vendredi soir, s'imposant 29-26. Pourtant, c'est bien l'ASM (tellement dangereuse sur les ballons de récupération) qui a fait forte impression en début de match. Au point de mener 0-14 puis 5-21 après un triplé Raka (1e, 8e, 31e).

Alivereti Raka (Clermont) contre Toulon - 11 août 2017Icon Sport

Yato, Betham (venu de Leicester) ou le jeune Septar ont eux aussi particulièrement brillé lors de cette entame idéale. Encourageant pour des Auvergnats privés de leurs internationaux français (Slimani, Spedding, Lamerat, Penaud et Lopez) et qui ont repris plus tard que les Varois, qui s'étaient déjà testés en Argentine. Les Toulonnais, justement, ont su laisser passer l'orage pour bien revenir dans la partie et même l'emporter. Grâce notamment à un Nonu étincelant mais aussi aux nouveaux ailiers Buliruarua et Ashton, tous auteurs d'un essai.

Brive et Montpellier assurent, succès de prestige pour Bayonne et Perpignan

Mais la performance du RCT n'est pas la seule de la soirée. Faciles, Brive et Montpellier ont assuré. Le CAB a passé 6 essais à Lyon (Puafisi, Lagrange, Snyman, Ngwenya, Le Bourhis et Herjean), s'imposant 38 à 10. Le MHR en a lui aussi planté 6 à la défense des Gallois de Newport (de pénalité, Immelman, Willemse, Tomane et doublé de B. du Plessis) pour décrocher un large succès (40-15).

Le Racing n'a par contre pas connu la même réussite sur la pelouse de Bayonne... Malgré des essais d'Afatia, Imhoff, Lauret et Tuitavake, les Franciliens se sont inclinés à Jean-Dauger (35-28). Les réalisations de Robinson, Latimer, Schuster, Laveau et Lacroix ont fait pencher la balance en faveur de l'Aviron. Perpignan s'est également offert un bien beau succès ce vendredi soir en dominant le Leinster (42-32). Potgieter, Tau, Mafi, André et Degmache ont marqué les 5 essais de l'Usap. Enfin, en début de soirée, c'est Aurillac qui a ouvert le bal en battant Albi (21-14) dans le cadre du Challenge Vaquerin.

Tom Ecochard (Perpignan) face au Leinster - 11 août 2017Icon Sport

Tous les résultats de la soirée

Aurillac - Albi (Saint-Afrique) : 21-14

Toulon - Clermont : 29-26

Brive - Lyon (Biars-sur-Cère) : 38-10

Montpellier - Newport (Saint-Afrique) : 40-15

Perpignan - Leinster : 42-32

Bayonne - Racing 92 : 35-28