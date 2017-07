PRO12 - Les provinces sud-africaines des Cheetahs et des Southern Kings intégrées

C'est désormais fait. Les provinces sud-africaines des Toyota Cheetahs et des Southern Kings ont été intégrées au Pro12 pour la saison prochaine après leur exclusion du Super Rugby, suite au passage de 18 à 15 équipes dans le championnat de l'hémisphère sud. La BBC a annoncé mardi soir qu'un accord entre toutes les parties avait été signé. Il ne manque plus que l'officialisation qui devrait être annoncée la semaine prochaine.

Selon le média anglais, l'accord porte sur les 6 saisons à venir et devrait rapporter un peu moins de 7 millions d'euros par saison à la Fédération sud-africaine, en plus des droits TV. Ces derniers atteindraient un peu plus de 14 millions d'euros, contre 13,5 millions actuellement.

Les Scarlets, vainqueurs du Pro12 2016-2017 contre le Munster - 27 mai 2017Icon Sport

Un changement de format

L'arrivée des équipes basée à Bloemfontein et Port Elizabeth devrait changer en profondeur le fonctionnement actuel de la Ligue celtique. En effet, le format passerait à deux conférences de 7 équipes. Chacune d'entre elle serait composée d'une équipe écossaise, d'une sud-africaine, d'une italienne et de deux galloises et deux irlandaises. Les équipes de chaque conférence s'affrontenteraient en matches aller-retour. Mais le Celtic Rugby réfléchit à organiser des matches uniques contre les équipes de l'autre conférence, pour un total de 19 matches (12 matches aller-retour dans une conférence + 7 matches uniques contre les 7 équipes de l'autre conférence).

Par ailleurs, des derbys pourraient être disputés, portant à 21 le nombre de matches par équipe lors de la phase régulière. Le vainqueur de chaque conférence sera directement qualifié en demi-finale, tandis que les équipes ayant terminé aux 2e et 3e places de chaque conférences se disputeront des play-offs pour désigner les deux autres demi-finalistes.