Les clubs anglais à la peine

20 matchs sans défaite en coupe d'Europe pour les Saracens. Série terminée !

La série d'invincibilités des Saracens sur la scène européenne s'arrêtera donc à 20 victoires consécutives. Battus sur leur pelouse de l'Allianz Park, les Sarries n'avaient plus perdu en Champions Cup depuis plus de deux ans et la demi-finale de 2015 contre... Clermont à Saint-Etienne (13-9), le 18 avril 2015. En revanche, les joueurs de Watford poursuivent une autre série moins glorieuse pour eux : Celle de 6 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Ce qui ne leur était plus arrivé depuis plus de sept ans. Une éternité ! Leur dernière victoire remonte au 28 octobre dernier contre les London Irish, derniers du championnat anglais.

0 victoire pour les clubs anglais en Champions Cup

Si les Français ont réalisé un beau 5 sur 6 en Champions Cup ce week-end, les Anglais compte un bilan catastrophique avec zéro victoire en sept matchs ! Aucune équipe anglaise se retrouve en tête de sa poule après trois journées.