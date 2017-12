La stat folle de Toulon en Champions Cup

Toulon gagne mais joue à se faire peur dans cette campagne européenne. Si sur les trois premières journées, les Rouge et noir l'ont emporté à trois reprises, les Toulonnais affiche un goal average de seulement +6 (21-20 contre les Scarlets, 30-29 à Trévise, et 24-20 contre Bath). Dernière victoire en date : ce week-end face aux Anglais. Il a fallu attendre la 77e minute et une inspiration géniale d'Anthony Belleau pour prendre l'avantage au score. Avant trois minutes de souffrance en plus, repoussant les assauts anglais à cinq mètres de leur ligne. Un dernier contest de Duane Vermeulen scellera la victoire, et la première place de la poule. Voilà un Toulon soulagé, vainqueur une nouvelle fois à l'arrache !