La Rugbeach Party, ce tournoi de beach rugby musical parrainé par Lamerat et Fickou

Ce vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet, "the place to be" sera la plage du Lido à Barcarès-plage. Il s'y déroulera en effet la Rugbeach Party, en partenariat avec le festival Electrobeach et parrainée par les Tricolores Rémi Lamerat et Gaël Fickou. L'accès à cet événement étant ouvert au grand public et 100% gratuit, vous pourrez y découvrir le concept de ce tournoi de beach rugby musical.

De nombreux matches de gala seront organisés en présence de stars du rugby international. Et notamment un affrontement entre les pilotes de la patrouille de France (renforcés de joueurs du XV de France et Barbarians) et une sélection mondiale choisie par l'Australien de Toulon James O'Connor. Le slogan de l'évènement ? "Il n'y a pas que le rugby dans la vie, il y a la fête aussi..."