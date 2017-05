FEDERALE 1 - Mâcon et Rouen s'affronteront en finale

Après avoir dominé Lavaur au match aller (24-34), les Normands se sont offerts une place en finale en faisant chuter une nouvelle fois les Tarnais (27-22). Une victoire acquise grâce à des essais de Hounkpatin et Takai et 5 pénalités de Coezens. Dans l'autre demi-finale, c'est Mâcon qui a battu la Seyne-sur-Mer (30-16). Une revanche réussie pour les Bourguignons qui avait connu la défaite à l'aller (34-26). Un succès marqué par un doublé de Pees et une réalisation de Masson en fin de match.