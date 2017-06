Fédérale 1 - Christian Califano nommé Directeur du développement de Provence Rugby

L'effectif professionnel de Provence Rugby a repris l'entraînement ce lundi. La direction du club, elle, en a profité pour dévoiler le futur encadrement de la saison à venir. Marc Delpoux ne sera plus là, comme prévu, et les commandes de l'équipe première reviennent au duo Patrick Pezery (avants) et Gerard Frazer (arrières). Surtout, la sensation, c'est l'arrivée en tant que Directeur du développement de l'ancien pilier international Christian Califano (45 ans ; 72 sélections).

" Je n’arrive absolument pas pour tout révolutionner mais plutôt pour que tout le monde puisse travailler sereinement (Christian Califano) "

"Rejoindre Provence Rugby, c’est d’abord rejoindre un vrai projet, réfléchi, structuré et ambitieux, dont l’objectif initial sera de remonter en Pro D2 à l’issue de la saison prochaine. Les bases sont solides et ce club a beaucoup d‘atouts pour convoiter légitimement un statut plus important au sein du rugby français. Je n’arrive absolument pas pour tout révolutionner mais plutôt pour que tout le monde puisse travailler sereinement et profiter de mon expérience du rugby. Le travail sera long et difficile, et en étant tous très solidaires au sein du club nous pourrons atteindre nos objectifs" , a déclaré "Tonton Cali", qui a présenté tout au long de la saison dernière l'émission les Tontons Flankers sur Eurosport 2.

Christian Califano commentant sur Eurosport 2 - 2016Icon Sport

Objectif : Le Pro D2

L'ancien pilier du Stade toulousain, vainqueur de 6 bouclier de Brennus, apportera ses "conseils et son expertise auprès de la direction et du staff technique pour soutenir la performance de l’équipe première", interviendra au sein de la cellule de recrutement, aura un oeil sur la formation au sein du club provencal, et sera également en charge des relations avec les instances du rugby français ainsi que les clubs partenaires de Provence Rugby. Une jolie mission en perspective au sein d'un club qui aspire à retrouver le Pro D2.