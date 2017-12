Top 5 des matchs reportés

11 février 2012 : La pelouse du Stade de France est gelée pour France-Irlande

Tout le monde se souvient de la scène : L'arbitre anglais Dave Pearson examinant la pelouse dans un Stade de France dont les tribunes se remplissent petit à petit. Et, quelques minutes plus tard, l'annonce du report du match. Il est 21 heures, l'enceinte dyonisienne est pleine – même Nicolas Sarkozy et François Hollande sont présents – et le public exprime son mécontentement dans une bronca fracassante. Il fait -7°C ce soir là sur la région parisienne. Une bâche chauffante avait pourtant été placée sur la pelouse, mais elle avait été retirée à 19 heures, alors que la température était de -1°C. L'arbitre avait même procédé à un examen positif la veille à 21 heures, puis inspecté une première fois le terrain et l'avait jugé praticable. Deux heures plus tard, la situation était pourtant différente... La rencontre, qui avait été reportée au mars et avait abouti à un match nul 17-17, avait occasionné une perte financière d'environ 130 000 euros pour le diffuseur, France Télévisions.

France - IrlandeIcon Sport

19 décembre 2009 : Le Stade français ne vit jamais Bruxelles

C'était une délocalisation que le Stade français n'avait jamais effectuée. Elle n'a finalement jamais eu lieu ! Pour la quatrième journée de la H Cup 2009-2010, les dirigeants stadistes avaient décidé d'innover et d'organiser la réception de l'Ulster au stade du Roi Baudoin, à Bruxelles. 35 000 billets avaient été vendus. Las, il avait fallu vite trouver une solution de repli : En effet, le thermomètre affichait -7°C ce week-end là sur la capitale belge et la pelouse était gelée. Aucun dispositif de chauffage n'étant mis en place, impossible d'y faire jouer un match de rugby. Le match s'était finalement tenu à Jean-Bouin le lendemain et soldé par une victoire du Stade français 29-16. Le même week-end, les rencontres de la 15e journée de Pro D2 Lannemezan - Lyon et Aurillac – Mont-de-Marsan avaient aussi été reportées.

Stade Roi Baudouin, BruxellesIcon Sport

14 et 15 novembre 2015 : Les compétitions européennes et le Pro D2 touchés par les attentats à Paris

Alors que les rencontres de la première journée de Champions Cup et de Challenge Cup devaient se disputer ce week-end là, les attentats perpétrés à Paris et aux abords du Stade de France le vendredi 13 novembre bousculent le programme européen. Le Stade toulousain aux Saracens, Agen aux London Irish, La Rochelle à Worcester, certains clubs français jouent leurs rencontres à l'extérieur avec une minute de silence respectée à chaque fois avant le coup d'envoi. Six matchs sont toutefois reportés au week-end du 8 janvier 2016: UBB – Clermont, Racing – Glasgow, RCT – Bath, Oyonnax – Ulster, Stade français – Munster en Champions Cup, et Pau – Castres en Challenge européen. En Pro D2, le derby landais entre Mont-de-Marsan et Dax est également reporté.

16 octobre 2016 : L'immense émotion à Colombes après le décès d'Anthony Foley

L'émotion était énorme. Le dimanche 16 octobre 2016, alors qu'ils s'apprêtaient à recevoir le Munster à 16h15 pour la première journée de Champions Cup, les Racingmen apprennaient le décès d'Anthony Foley. La terrible nouvelle avait commencé à filtrer depuis la fin de la matinée : L'emblématique entraîneur du Munster, ancien capitaine de l'Irlande, avait succombé à une crise cardiaque dans son hôtel parisien quelques heures plus tôt. Il était âgé de 42 ans. La rencontre, qui avait finalement eu lieu le 7 janvier 2017 et avait entraîné le report du match de Top 14 prévu à cette date contre Bayonne, avait vu les Franciliens s'incliner 32-7 à Yves-du-Manoir.

Anthony FoleyIcon Sport

18 mars 2017 : Castres-Stade français et Montpellier-Racing 92 victimes de la fusion avortée entre les clubs franciliens

Vingt-quatre heures après l'annonce surprise de la fusion par leur président Thomas Savare et celui du Racing 92 Jacky Lorenzetti, les joueurs du Stade français annoncent qu'ils se mettent en grève. Selon le capitaine parisien Pascal Papé, les joueurs sont "moralement touchés par cette annonce du président Savare, décidée en sa seule voix et celle de son futur patron Jacky Lorenzetti, de fusionner (…) Pour nous ce n'est pas le mot: c'est une absorption du Stade Français par le Racing". "Afin de donner toutes les chances au dialogue dans un climat apaisé et préserver l'équité du Top 14", la LNR décide alors de reporter leur match, ainsi que celui du Racing à Montpellier. Peu après, le MHR saisit le tribunal administratif de Paris pour contester le report. Sans succès. Les rencontres ont lieu les 19 et 22 avril : Paris s'incline 33-10 à Castres et Montpellier impose une déculottée 54-3 au Racing. Des banderoles vilipendant Paul Goze fleurissent dans les tribunes de l'Altrad Stadium, ce qui entraîne une sanction du club par la commission de discipline de la Ligue. Le début d'une certaine affaire Laporte...

Par Emilie Dudon (avec Enzo Diaz)