Cotter: "On peut se qualifier"

Vern Cotter (coach principal de Montpellier): "On prend cinq points. Et on est encore vivant. On a fait un match similaire devant Exeter, où l'on est passé à côté. On a fait ce qu'il fallait dans ce match même si ce n'est pas parfait. Avec treize points, et deux matches à jouer, il reste une chance de qualification. Si on fait ce qu'il faut lors du prochain match, on peut se qualifier. Je suis content de l'état d'esprit car l'équipe a montré du caractère. On a réussi à s'adapter devant une belle équipe qui a proposé un jeu différent du dernier match. En début de match, il nous a manqué un peu d'énergie au regard du match réalisé à Glasgow".

Louis Picamoles (capitaine de Montpellier): "On fait une bonne opération en prenant cinq points, ce qui était l'objectif de ce match. Mais, nous devrons augmenter notre niveau de jeu si on veut avoir une chance de se qualifier. On s'est mis en difficulté tout seul en n'étant pas au niveau en première période. Cela a été un peu mieux en seconde période. On s'aperçoit que l'on est puni dès que l'on lève un peu le pied. On était prévenu avant le match. Malgré tout, on a été surpris plusieurs fois par cette équipe de Glasgow. C'est un peu le point noir du match. On a manqué de précision dans notre jeu et on a vite paniqué lors de la première période. On a offert les deux premiers essais. Depuis le début de saison, on est très gentils avec nos adversaires. Il va falloir que cela soit un peu plus dur pour eux de marquer des essais".