Vous avez annoncé vouloir faire l'impasse sur le quart de finale à Clermont. Le pensez-vous vraiment ?

Mourad BOUDJELLAL : Je ne fais pas d’esbroufe en disant que Clermont n'est pas une priorité. Pour nous, le championnat est primordial. Du côté de Clermont, on me dit que dans ce cas on doit déclarer forfait. Mais je ne vais pas m’asseoir sur les 40 % de recette ! S'ils m'assurent qu'on n'aura pas de sanction et que j'ai la recette, on pensera pourquoi pas à déclarer forfait. Cette saison est difficile pour nous, on travaille pour la prochaine avec cependant un impératif : terminer dans les 6 en championnat, car dans notre modèle, la coupe d'Europe est un impératif. D'où la priorité donnée au Top 14.

" Quand on voit Clermont... il n'y a pas photo "

Ne pensez-vous pas que, justement, ce genre de match couperet où Toulon est annoncé outsider pourrait être salvateur pour la fin de saison ?

M.B : Quand on voit jouer Clermont, quand on voit leur effectif et les joueurs qu'ils ont, et cela tout en respectant le salary cap, il n'y a pas photo ! Nous ne sommes pas épargnés par les blessures, puis nous avons également des joueurs qui ne sont pas au niveau. Quand vous remplacez Gorgodze par Kruger, ce n'est pas la même chose. Quand Van der Merwe rentre, je ne suis pas confiant. Manoa n'est pas au niveau. Je préférerai également avoir Giteau à la place de Nonu...

Mourad Boudjellal (Toulon)AFP

Concernant Nonu, si ses performances ne sont pas à la hauteur, vous avez cependant prolongé son contrat d'un an...

M.B : Nonu est quelqu'un de respectable par ce qu'il a pu faire. Il n'est pas seul sur le terrain. On se dit qu'avec des joueurs comme lui il peut se passer quelque chose...

Pour revenir à Clermont, on oppose souvent vos deux modèles...

M.B : (il coupe) Mais nos modèles sont complètement différents ! A Toulon, je me suis investi personnellement. A Clermont, le mode de gestion est beaucoup plus tranquille. Je suis un chef d'entreprise qui gère avec ses fonds. A Clermont, c'est Michelin qui a les fonds, une entreprise respectable par ailleurs, mais ce n'est pas comparable. Eric de Cromières a plus de confort que moi. Je suis même jaloux.

Mourad Boudjellal (président de Toulon)AFP

" Je suis un président JIFF "

Le modèle du RCT repose, en partie, sur l'engouement, comme vous le soulignez souvent. Ce matin, ils étaient une trentaine pour assister à l’entraînement alors que dans le passé les tribunes étaient pleines. Comment expliquez-vous cela ?

M.B : Les gens nous font la gueule, il y a moins de passion autour du RCT et du rugby à Toulon. Les fautes sont des deux côtés. A nous de faire en sorte de changer les choses. On a un modèle qui est en fin de vie. On m'a pointé du doigt, mais aujourd'hui beaucoup reprennent, avec succès, le modèle qui nous a permis de gagner en faisant notamment venir des étrangers. Aujourd'hui je veux autre chose, un autre modèle que l'on va mettre en place avec l'arrivée de Fabien Galthié.

Vous avez été à deux doigts de claquer la porte durant la saison. Ce nouveau projet vous redonne la flamme ?

M.B : Cette année, j'en ai eu marre. Bien avant la défaite face à Brive. Il y a eu un ras-le-bol. C'est compliqué quand tout dans votre vie est dicté par le rugby, que votre humeur change en fonction des victoires ou des défaites. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai envie de faire autre chose. Je ne supporte plus les matches, je n'ai pas envie que le rugby change ma vie. Je suis resté car j'ai des obligations. Puis je suis viscéralement attaché à ce club. Je suis un vrai Toulonnais. Je suis lié à cette ville et ce club. J'ai de l'amour pour le RCT, je suis un président JIFF.