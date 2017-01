Christian Califano en live Facebook : posez-vos questions à Tonton Cali dès 17h30 !

Christian Califano sera ce jeudi (17h30) en direct sur les pages Facebook d'Eurosport et Rugbyrama. En toute franchise, l'animateur de l'émission "Les Tontons Flankers" répondra à vos questions, qu'il s'agisse de Champions Cup, Pro D2 ou nouvelles directives de World Rugby sur les plaquages hauts. Posez vos questions sous le live Facebook et non dans les commentaires de cet article.

Quel thème voulez-vous que Califano aborde ? Sondage 27 vote(s) Les chances de qualification des Français en Champions Cup La 17e journée de Pro D2 Les nouvelles directives World Rugby La nouvelle blessure de Vincent Clerc Quel thème voulez-vous que Califano aborde ? Les chances de qualification des Français en Champions Cup Les chances de qualification des Français en Champions Cup La 17e journée de Pro D2 La 17e journée de Pro D2 Les nouvelles directives World Rugby Les nouvelles directives World Rugby La nouvelle blessure de Vincent Clerc La nouvelle blessure de Vincent Clerc 27 vote(s) Quel thème voulez-vous que Califano aborde ? Les chances de qualification des Français en Champions Cup Les chances de qualification des Français en Champions Cup La 17e journée de Pro D2 La 17e journée de Pro D2 Les nouvelles directives World Rugby Les nouvelles directives World Rugby La nouvelle blessure de Vincent Clerc La nouvelle blessure de Vincent Clerc 27 vote(s) poll Quel thème voulez-vous que Califano aborde ? Les chances de qualification des Français en Champions Cup Les chances de qualification des Français en Champions Cup La 17e journée de Pro D2 La 17e journée de Pro D2 Les nouvelles directives World Rugby Les nouvelles directives World Rugby La nouvelle blessure de Vincent Clerc La nouvelle blessure de Vincent Clerc 27 vote(s) poll Quel thème voulez-vous que Califano aborde ? Les chances de qualification des Français en Champions Cup Les chances de qualification des Français en Champions Cup La 17e journée de Pro D2 La 17e journée de Pro D2 Les nouvelles directives World Rugby Les nouvelles directives World Rugby La nouvelle blessure de Vincent Clerc La nouvelle blessure de Vincent Clerc 27 vote(s) Quel thème voulez-vous que Califano aborde ? Les chances de qualification des Français en Champions Cup Les chances de qualification des Français en Champions Cup La 17e journée de Pro D2 La 17e journée de Pro D2 Les nouvelles directives World Rugby Les nouvelles directives World Rugby La nouvelle blessure de Vincent Clerc La nouvelle blessure de Vincent Clerc 27 vote(s)