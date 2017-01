Champions Cup - Northampton - Castres (28-21) - La campagne européenne du CO s'arrête à Northampton

Le miracle n'a pas eu lieu dans les Midlands, Castres sort bel et bien de la Coupe d'Europe. Les Tarnais n'ont pas pu venir à bout des Saints de Northampton, pourtant déjà éliminés (28-21). Le club de Louis Picamoles, laissé au repos pour l'occasion, a fait la différence en fin de première période avec deux essais de Myler (33e) et Harrison (38e) et réussi à ne pas rompre après la pause face à une belle réaction tarnaise. Les deux équipes prennent un bonus, mais c'est anecdotique. Comme le Racing 92, le CO peut désormais entièrement se consacrer au Top 14.

Mais à l'inverse du club francilien, les Castrais peuvent nourrir d'énormes regrets, tout particulièrement sur cette cinquième rencontre européenne. Le "No Scrum no Win" célèbre adage venu d'outre-Manche, ne s'est pas vérifié ce samedi. Les Saints ont explosé en mêlée face à un pack tarnais dominateur. Tussac et Lazar ont mis au supplice Waller et Hill jusqu'à leur sortie et ce ne fut pas différent ensuite. Mais le CO n'a pas suffisamment tiré profit de sa supériorité dans ce secteur et a même eu le malheur de perdre la mêlée qui aurait pu les ramener à hauteur de Northampton à cinq minutes de la fin.

Des décisions arbitrales regrettables

Avant cela, les avants castrais avaient perdu le ballon une autre fois dans ce match, en fin de première période. Ils avaient pourtant fait le boulot en enfonçant leurs homologues anglais. M.Brace, l'arbitre de la rencontre a alors feinté tout le monde en faisant mine de siffler, sauf Harisson, par ailleurs excellent, qui a profité du flottement pour marquer son doublé (3e, 38e). Le même M.Brace, auteur de quelques décisions étranges tout au long de la partie, n'a pas jugé bon de vérifier à la vidéo l'essai de Wood fatal à Castres (69e). Il aurait sûrement dû.

Dommage, vraiment, car le CO a montré de belles valeurs et aurait mérité une belle finale à Pierre-Antoine face au Leinster. Christophe Urios ne manquera d'ailleurs pas d'éléments sur lesquels s'appuyer lors des prochains matches, notamment ces vingt premières minutes de la seconde période où ses joueurs ont infligé un 13-0 aux Saints. Une chose est sûre, Castres est sorti la tête haute de Franklin's Garden, et par extension de la Champions Cup.