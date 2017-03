CHAMPIONS CUP - Le Stade toulousain au creux de la nouvelle vague ?

"C'est dans l'ordre des choses que les plus jeunes prennent le pouvoir" , souligne, à quelques jours du quart de finale de Coupe d'Europe samedi au Munster, le capitaine Thierry Dusautoir, qui tirera probablement sa révérence en fin de la saison.

Mais cela semble aussi être une nécessité tant le besoin est impérieux de démarrer un nouveau cycle à l'heure où il y a péril en la demeure rouge et noire (10e du Top 14), qui risque de ne pas se qualifier pour les phases finales du championnat pour la première fois depuis 41 ans. Une déconvenue historique qui se profile deux ans seulement après le départ de Guy Novès, devenu sélectionneur national, et matérialiserait le lent déclin entamé depuis le dernier titre en 2012.

Cyril Baille (Toulouse)Icon Sport

"On a acté qu'il fallait passer à autre chose et quand je dis ça, c'est sans manquer de respect à la dernière génération à avoir soulevé un trophée avec le club" , souligne l'entraîneur toulousain Ugo Mola.

L'adieu aux historiques

"En l'espace de deux saisons, il va y avoir entre 18 et 20 joueurs qui seront amenés à quitter le Stade toulousain" , poursuit Mola. "Et pour le moment, même si certains départs ont été un crève-coeur, je pense que la transition, même si je n'aime pas ce mot, se passe - je ne vais pas dire très bien - mais au moins elle se passe. Et il faut continuer dans ce sens" .

Après Clément Poitrenaud et Vincent Clerc en 2016, partis terminer leur carrière de joueur aux Sharks et à Toulon, la page de la génération triomphante va continuer à se tourner avec les départs à la fin de la saison de Census Johnston, Gurthrö Steenkamp, Patricio Albacete, Luke McAlister et celui probable de Dusautoir. Et dans ce vestiaire vidé de ses trentenaires emblématiques, la génération montante, composée notamment de la première ligne de 22 ans de moyenne d'âge Cyril Baille - Julien Marchand - Dorian Aldegheri, du troisième ligne François Cros ou de l'ailier Arthur Bonneval, va pouvoir prendre toute sa place.

Dorian Aldegheri (Toulouse)Icon Sport

"C'est sûr qu'il va falloir reconstruire. À nous de faire en sorte que ça reprenne un peu de l'allant et que les résultats reviennent. Eux ont réussi à gagner, à nous aussi de faire en sorte que le club recommence à gagner" , martèle Cros, qui figure comme Bonneval et Marchand sur la liste développement dévoilée par Novès en juillet dernier.

Impératif économique

Au-delà de ces joueurs, montés encore en puissance cette saison, Toulouse compte aussi sur de jeunes espoirs français comme le pilier Rodrigue Neti, le talonneur Peato Mauvaka, le deuxième ligne Florian Verhaeghe ou le troisième ligne Selevasio Tolofua, le frère du talonneur international Christopher, en partance pour les Saracens.

Rodrigue Neti (Toulouse) - mars 2017Icon Sport