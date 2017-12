Section Paloise : La qualif dans le viseur

La Section Paloise s'est-elle découvert une passion pour le Challenge Européen ? Toujours est-il que cette compétition dans laquelle elle avait fait chou blanc lors de ses deux premières participations est devenue un objectif. Si bien que les Palois sont en course pour une qualification. Leurs trois succès en trois matchs obtenus contre Gloucester au Hameau, à Parme face au Zèbre, ou vendredi dernier à Agen, leur permettent d'occuper la première place de la poule 3 (14 points) avec trois longueurs d'avance sur le club anglais.

"Pour nous, la qualification est clairement un objectif cette année, témoigne l'entraîneur des avants Carl Hayman. L'effectif renforcé que nous possédons désormais nous permet de jouer sur les deux tableaux. Aussi, si nous voulons décrocher un quart de finale à domicile, nous devons gagner à domicile contre Agen, jeudi." Ces Lot-et-Garonnais, qui retrouveront les Palois une deuxième fois en l'espace d'une semaine, seront-ils aussi faciles à manœuvrer qu'à Armandie ? Pas sûr, car ils viendront sans nul doute préparer en Béarn la réception de Brive en Top 14, dans leur fief, une semaine plus tard. Un match capital pour les hommes du président Tingaud.

Deux jeunes à la charnière

Côté palois comme d’habitude l’équipe alliera jeunesse et expérience. Cette compétition permet en effet à des jeunes de bénéficier du temps de jeu. Ces derniers sont le plus souvent associés à des joueurs expérimentés, moins sollicités en Top 14, ou à des titulaires indiscutables de retour de blessures tel que Votu. Parmi ces jeunes on retrouvera jeudi soir sur la pelouse du Hameau le demi de mêlée Clovis Le Bail, associé à Brandon Fajardo.

"Les choses devraient bien se passer avec Brandon car nous jouons régulièrement ensemble avec les espoirs, précise Clovis Le Bail. Je suis vraiment content d’avoir été retenu en tant que titulaire pour ce match. C’est une récompense par rapport au travail fourni. Je vais essayer de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain en pratiquant le rugby que je sais faire. Méfions-nous des Agenais car ils sont accrocheurs. À nous de savoir monter le curseur afin d’imposer notre jeu."

A la chasse aux bonus

Toujours à la recherche d’un match plein cette saison, les Palois se doivent d’entamer le match pied au plancher pour confirmer les vingt premières minutes produites à Agen vendredi dernier. "C’est vrai que nous avons réalisé une belle entame là-bas, reconnaît le talonneur Lucas Rey. Mais ce coup-ci, il faudrait reproduire ce jeu pendant 80 minutes. Bien sûr que nous visons la qualification, néanmoins pour l’obtenir, il ne faut surtout pas s’enflammer. Ce serait une erreur de croire que tout va être facile face à Agen. Donnons-nous à 100%, soyons appliqués et concentrés et montrons ce dont nous sommes capables."

Pour les Palois la bonne opération serait d’engranger un nouveau bonus offensif et de rééditer une telle opération lors de la réception du Zèbre au Hameau, jeudi 11 janvier. Quant à la grande finale de la poule, elle aura lieu en Angleterre, le 18 janvier, entre Gloucester et la Section. Si les Palois se sont imposés dans leur antre 27 à 21 en octobre dernier, les Anglais ont su glaner un point de bonus défensif. Or, ce point pourrait faire la différence pour l’attribution de la tête de la poule.