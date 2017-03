VIDEO BUZZ - Insolite : Xavier Chiocci (Toulon) se prend pour Moïse dans une pub

On avait imaginé de nombreux rôles de composition pour Xavier Chiocci mais il faut bien avouer que ce n'est pas forcément à Moïse que nous avions pensé en premier. Et pourtant, Bob Carrelage, société toulonnaise, l'a osé. Le résultat mérite le coup d'oeil. On voit ainsi le pilier international du RCT (26 ans, 5 sélections) avec une toge sur le dos et un bâton dans la main en train de tenter d'écarter les eaux devant lui pour laisser passer les siens.

L'an passé, cette compagnie varois s'était déjà illustrée avec une publicité dont Sébastien Tillous-Borde tenait le rôle principal.