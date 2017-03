INSOLITE : Sur Wikipedia, la finale entre le Racing 92 et Toulon a déjà commencé !

Vous êtes un gros parieur ? Et vous avez envie de jouer sur la finale du Top 14 ? Misez tout sur... le Racing 92. Mieux : le score pourrait être... un 21-16. Vous ne nous croyez pas ? Allez donc sur Wikipedia, l'encyclopédie libre accessible sur le web. Dans le palmarès du Top 14, on peut lire que le Racing 92 a remporté la finale contre Toulon... qui se jouera vendredi.

Une dédicace peut-être à Marty McFly qui dans le film "Retour vers le futur 2" voyage en 2015 et en profite pour ramener un almanach de tous les résultats sportifs entre 1950 et 2000. Quoi qu'il en soit, c'est une petite blague qui sera plus ou moins appréciée si on est supporter du club francilien ou du RCT...

Mise à jour : à 20h54, la page a été modifiée et c'est désormais Toulon qui l'emporterait 47-9 ! Et cela risque encore d'évoluer d'ici samedi...