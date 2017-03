Insolite : En quête d'un nouveau club, Jonathan Best propose ses services sur... leboncoin

Lauréat du prix du "joueur digital de l'année" lors de la Nuit du Rugby, organisée par la Ligue, le Grenoblois Jonathan Best (33 ans) a une nouvelle fois été à la hauteur de sa réputation sur les réseaux sociaux. Sa dernière en date ? Le troisième ligne s'est mis en vente sur leboncoin afin de trouver un club pour la saison prochaine. Son contrat au FCG arrivant à son terme en juin après 15 années de bons et loyaux services.

Son annonce "Rugbyman première main Top 14 / pour club ambitieux" a eu le don d'amuser même le site de petites annonces.