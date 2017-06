BUZZ - Pierre Albaladejo va avoir sa statue à Dax

L'ancien ouvreur de l'US Dax et du XV de France Pierre Albaladejo va bientôt connaitre l'honneur d'avoir une statue à son effigie. Quadruple finaliste du championnat de France (1956, 1961, 1963, 1966) et détenteur de 4 Tournois des Cinq Nations (1954, 1960, 1961, 1962) "Bala" comme il est affectueusement surnommé était ensuite devenu consultant sportif formant un duo mythique avec Roger Couderc. Originaire de Dax et très attaché à sa ville natale, les élus de la cité landaise ont donc décidé de rendre hommage à "Monsieur Drop", nous apprend l'Equipe.

Le projet est en cours de réalisation et la sculpture devrait être dévoilée le 10 septembre prochain. Une statue confectionnée par un artiste stéphanois Christian Maas, et qui se situera à proximité des arènes de Dax. A noter qu'Albaladejo a demandé à ce que les noms des 38 internationaux français ayant porté le maillot dacquois soient rajoutés sur une plaque en bronze au dessous de l'objet.