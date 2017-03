Fusions Racing 92 - Stade français - Danty et Camara à Paris contre l'avis de Novès...

"Ça s'est pas forcément très bien passée (avec l'encadrement du XV de France) parce qu'on prépare le match du pays de Galles, confie le trois-quarts centre Jonathan Danty tout en précisant que le feu vert a été donné par le vice Président de la FFR (Serge Simon). J'en ai parlé avec des joueurs en leur expliquant que je jouais au Stade français depuis dix ans. Pour moi, je me devais d'être présent et que j'assumerai les conséquences de cette virée pour partager ce moment triste avec mes coéquipiers et les supporters. Guy (Novès) nous a dit qu’il ne fallait pas mal réagir à ça. Qu’il fallait se poser pour y réfléchir mais on a des sentiments pour ce club. De l’extérieur, c’est difficile de comprendre l’attachement qu’on a pour ce club après toutes ces années galères à Charléty…"

En revanche, le pilier parisien Rabah Slimani, possible titulaire face aux Gallois, est resté au CNR de Marcoussis sur les conseils de Danty et Camara dont la présence sur la feuille de match samedi est loin d'être assurée.