Zegueur, Héguy, Maravat… Qui sera le grand troisième ligne de demain ?

Thibaut Martel (21 ans, Grenoble)

Ce jeune troisième ligne évolue en Pro D2 à Grenoble, il a signé son premier contre professionnel avec son club en début 2020. Cette saison, il aura joué 13 matchs dont 7 en tant que titulaire. Le club grenoblois compte dans ses rangs un talentueux joueur qui a l’avenir devant lui. Avec un solide gabarit (1m90 pour 98 kg), il est l’un des troisièmes lignes dont il faudra ce souvenir pour les saisons à venir.

Thibaut Martel avec GrenobleIcon Sport

Gauthier Maravat (19 ans, Agen)

Son visage commence à être connu sur la planète ovale. Il fait partie de cette génération de joueur champion du monde des moins de 20 ans l’an passé. Cette saison, son staff n’a pas pu faire l’impasse et l’a intégré au groupe pro. Titulaire à deux reprises en Top 14 Gauthier Maravat accumule de l’expérience à travers ses bonnes performances en club mais aussi chez les Bleuets. Il est devenu indispensable avec les jeunes tricolores. Un bel avenir se profile pour le flanker du SUA.

Gauthier Maravat (Agen)Icon Sport

Matthias Haddad-Victor (19 ans, La Rochelle)

Il est devenu champion du monde U20 à seulement 18 ans (le plus jeune de l’effectif). Il avait été surclassé pour participer à la compétition en Argentine l’an dernier. Matthias Haddad-Victoir est un vrai plaqueur, mais en plus de cela, il a cette facilité à se remettre rapidement sur ses appuis pour pouvoir gratter les ballons. Cette année, il a participé au Tournoi des moins de 20 ans. Pour le moment, il n’a pas encore joué en équipe première de La Rochelle, mais ça ne serait tardé, affaire à suivre la saison prochaine.

Mondial U20 2019 - Matthias Haddad-Victor (France) lros de la finale contre l'AustralieOther Agency

Baptiste Héguy (21 ans, Bayonne)

Baptiste Héguy a su faire sa place à un poste ou la concurrence est rude, mais aujourd'hui il est un élément indispensable de Bayonne. Pendant cette saison, il aura été titulaire à 10 reprises en Top 14 et 4 fois en Challenge Cup. Déjà l'an passé Baptiste Heguy avait pris ses marques au sein de l’Aviron, cette année, c’est plus ou moins la même chose. Très bon plaqueur et sauteur en touche, il acquiert de l’expérience match après match.

Top 14 - Baptiste Héguy (Bayonne)Other Agency

Sacha Zegueur (20 ans, Oyonnax)

Lui aussi est champion du monde avec les Bleuets, mais pas la même année que les deux précédents. Sacha Zegueur a prolongé son contrat début mars avec son club d’Oyonnax. Il est l’un des grands espoirs de son club. Cette saison, il aura disputé 14 matchs en Pro D2 dont 10 en tant que titulaire. Avec cette prolongation de contrat, il a le temps de s'assfirmer encore plus au sein de son équipe.

Pro D2 - Sacha ZEGUEUR (Oyonnax), face à Béziers.Icon Sport