Agen serait intéressé par Mike Brown

Selon le média anglais Ruck, l'arrière ex-international anglais Mike Brown (36 ans, 72 sélections) pourrait rallier la Pro D2 la saison prochaine ! Sans club après sa saison avec Newcastle, l'historique des Harlequins cherche un nouveau projet et serait en discussion, entre autres, avec le SU Agen. Là-bas, il pourrait retrouver le centre Harry Sloan, avec lequel il a déjà joué. Mike Brown en Pro D2, ce serait alors possible. Après une fin d'histoire en eau de boudin avec son club de toujours, les Harlequins, l'arrière international a réalisé une pige à Newcastle la saison dernière.

Gloucester souhaite recruter Zach Mercer

Après une saison monumentale dans l'Hérault, Zach Mercer à le XV de la Rose en ligne de mire. Mais pour retrouver le maillot blanc anglais, le puissant numéro 8 doit retourner jouer en Premiership. Passé par Bath entre 2016 et 2021, Mercer est aujourd'hui la cible de Gloucester. Selon le Telegraph, les Cherry and whites seraient même les favoris pour recruter le joyau montpelliérain. Le journal britannique explique même que les deux parties seraient en train de finaliser l'affaire pour un contrat débutant à partir de la saison 2023-2024.

Si l'information se confirme, Zach Mercer pourrait même postuler pour une place dans le groupe qui ira jouer le Mondial en France.

Tyler Morgan débarque à Biarritz

Par le biais de son président Jean-Baptiste Aldigé, le BO a annoncé la venue du trois-quarts polyvalent Tyler Morgan (26 ans). Plutôt habitué à jouer centre, le joueur quitte les Scarlets après deux ans passés à Llanelli. Il avait aussi porté les couleurs des Dragons au pays de Galles pendant sept ans.

Son arrivée compense au club basque les départs notamment de Francis Saili, Tevita Kuridrani et Brieuc Plessis-Couillaud alors que Joe Tomane s'est lui aussi engagé avec Biarritz. Tyler Morgan s'est engagé pour un an et découvrira donc la Pro D2 avec le relégué Biarrot. Les Basques font partie des candidats à la montée dans ce Pro D2 plus que relevé. La saison débutera le dernier week-end d'août et les équipes sont pour le moment en pleine préparation avec les premiers matchs amicaux.

Le match Castres - Connacht aura lieu à Mazamet

Le match Castres - Connacht, qui devait se tenir le mercredi 24 août prochain à 20 heures à Lacaune dans le cadre du Challenge Vaquerin aura finalement lieu à Mazamet.

En cause, le classement du bucolique petit terrain lacaunais en catégorie D, qui ne permet plus, selon les critères de la Ligue, l'accueil d'un match d'un tel niveau. C'est donc le stade de la Chevalière à Mazamet qui a été choisi pour accueillir le match. La date et l'heure de la rencontre restent inchangées.

La composition de l'Australie face à l'Argentine dévoilée

Pour leur premier match du Rugby Championship, les Australiens aligneront une équipe sans grande surprise face à l'Argentine. Seule curiosité du XV des Wallabies, Quade Cooper débutera à l'ouverture pour guider ses coéquipiers vers un premier succèss à l'extérieur. Sans Samu Kerevi, blessé aux ligaments croisés, Dave Rennie a choisi d'aligner Hunter Paisami et Len Ikitau au centre. Michael Hooper sera le capitaine des Wallabies.

La composition de l'Australie : 15. Wright ; 14. Petaia , 13. Ikkitau , 12. Paisami, 11. Koroibete ; 10. Cooper, 9. White ; 7. Hooper, 8. Valetini, 6. Holloway ; 5. Philip, 4. Swain ; 3. Alaalatoa , 2. Fainga'a , 1. Slipper.

Remplaçants : 16. Lonergan , 17. Gibbon , 18. Tupou, 19. Frost , 20. Leota, 21. Samu , 22. Gordon, 23. Hodge.